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Tramp: Glupi ljudi insistiraju na antiruskim sankcijama - Moskva se smije ograničenjima

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30.10.2026 23:00

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Предсједник Доналд Трамп говори на предизборном скупу у дворани „Алико арена”, у кампусу Универзитета Флорида Галф Коуст, у петак, 23. октобра 2026. године, у Форт Мајерсу на Флориди.
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Glupi ljudi pozivaju na antiruske sankcije, dok se Rusija smije restriktivnim mjerama, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Glupi ljudi su željeli da uvedem sankcije Rusiji", rekao je Tramp.

Američki predsjednik je ocenio da bi takvi koraci sa njegove strane zakomplikovali pregovore sa Rusijom, koja se ne plaši restriktivnih mjera.

"Oni se smiju sankcijama", rekao je Tramp.

U novoj izvršnoj naredbi, Tramp je prethodno ukinuo sankcije protiv ruskih zvaničnika, banaka i organizacija prema novom zakonu o sankcijama protiv Rusije. Zakon takođe uključuje zabranu novih američkih investicija u Rusiji i mjere za sprovođenje zabrane uvoza ruskog uranijuma.

Izuzeća koja je Tramp obezbijedio ne utiču na prethodno uvedene američke sankcije protiv Rusije, prenosi Sputnjik.

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Tagovi :

Rusija

Donald Tramp

Amerika

Američke sankcije

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