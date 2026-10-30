Pentagon upozorio Evropu: Prestanite provocirati Rusiju

Pentagon je proteklih sedmica zatražio od nekoliko članica NATO-a da ublaže retoriku o ruskoj prijetnji. Prema navodima četvoro upućenih izvora, u Pentagonu smatraju da su neki istupi evropskih lidera i zvaničnika ugrozili bezbjednost na kontinentu.

Poruke o potrebi za uzdržanijim javnim nastupima upućene su, između ostalih, Litvaniji, Letoniji i Estoniji. Nije poznato da li su tokom bilateralnih sastanaka i druge evropske vlade dobile slična uputstva, prenosi Rojters.

Zahtjevi iz SAD dolaze u vrijeme dok administracija Donalda Trampa obnavlja napore za postizanje dogovora kojim bi se okončao rat u Ukrajini, koji traje već petu godinu. Najnovija inicijativa kombinuje podsticaje za Rusiju, poput ublažavanja sankcija, s pritiskom na Ukrajinu da zaustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu.

Na upit za komentar, zvaničnik Pentagona izjavio je: „Privatni razgovori među saveznicima su privatni i zato nećemo komentarisati te navode.“ Jedan izvor kaže da su američki zvaničnici reagovali na teze evropskih lidera da je Rusija satjerana u ćošak i da zbog zastoja invazije na Ukrajinu pribjegava očajničkim mjerama.

Glavni glasnik u prenošenju tih poruka bio je Elbridž Kolbi, šef odjeljenja za politiku u Pentagonu i ključna osoba u aktuelnoj reviziji broja američkih vojnika u Evropi. Nije poznato koji su drugi zvaničnici bili uključeni. Niko od izvora, a riječ je o trojici evropskih i jednom američkom zvaničniku, nije rekao da je savjet prenesen na konfrontacijski način.