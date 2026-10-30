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Nemiri u Poljskoj: Demonstranti pokušali da upadnu u Ustavni sud

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30.10.2026 20:49

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Немири у Пољској: Демонстранти покушали да упадну у Уставни суд
Foto: Telegram

Poljska policija saopštila je da su njeni pripadnici ušli u prostorije Ustavnog suda nakon incidenata sa demonstrantima ispred zgrade, tokom kojih su na policajce bacani opasni predmeti.

Ustavni sud Poljske je na svojoj internet stranici objavio da je predsjednik suda Bogdan Švjenčkovski danas suspendovan.

Poljska policija privela je nekoliko učesnika protesta ispred zgrade Ustavnog suda.

Opozicija optužuje vladu za pokušaj nasilnog preuzimanja institucije.

Poljski predsjednik Karol Navrocki prekinuo je danas put u Senegal i vratio se u Poljsku.

„U ovakvom trenutku predsjednik mora da bude u Poljskoj. Prekidam put u Senegal i vraćam se“, napisao je Navrocki na platformi Iks.

Dugotrajni politički spor oko Ustavnog suda praktično je paralisao rad te institucije, navode mediji.

Navrocki, saveznik bivše poljske vlade, ranije ove godine odbio je da položi zakletvu pred trojicom od šest sudija koje je izabrao parlament, dok je Švjenčkovski odbio da omogući sudijama koje je izabrala sadašnja parlamentarna većina da preuzmu dužnost.

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Poljska

Protesti

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