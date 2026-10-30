Tragedija kod Španije: Najmanje četvoro migranata poginulo, dijete u teškom stanju

Najmanje četvoro migranata poginulo je u pokušaju da se domogne obale Španije, javila je novinska agencija EFE.

U izvještaju se navodi da se nesreća dogodila južno od ostrva El Jero, te da je jedno dijete hospitalizovano u teškom stanju. Osim djeteta, u bolnicu je prevezeno još petoro ljudi.

Migranti su bili na čamcu koji je prije osam dana zaplovio iz Gambije sa 115 putnika, od kojih je 61 lice bilo maloljetno, uključujući tri bebe.

Lokalne vlasti su po dolasku čamca blizu obale Španije otkrile samo dva tijela, pošto su tijela dvoje ljudi koji su ranije preminuli bačena u more, prenosi Srna.