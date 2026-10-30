Kanada više neće koristiti pse tragače u planinama

Odluka o ukidanju posljednjeg preostalog tima u Nacionalnom parku Banf, donesena u okviru širih vladinih mjera štednje, izazvala je brojne reakcije javnosti, prenosi Bi-Bi-Si.

Skot Vord, koji je 17 godina radio kao vodič pasa u divljini Stjenovitih planina, prisjeća se brojnih uspješnih akcija spasavanja. Jednom je njegov pas pronašao izgubljenu djecu u gustoj šumi Nacionalnog parka Banf, a drugi put ga je dva sata vodio uz strmu planinu do muškarca sa slomljenom nogom, koji je bio na ivici smrzavanja.

Danas 73-godišnji penzioner Vord bio je šokiran viješću da „Parks Kanada“ krajem mjeseca u potpunosti ukida program, koji je vremenom sveden na samo jednog vodiča.

Vord kaže da mu je taj posao mnogo značio i da je u njemu istinski uživao. Gašenje programa dio je opsežnih rezova u javnim službama koje provodi vlada premijera Marka Karnija. Prošle sedmice agencija „Parks Kanada“ najavila je i da će stotine njenih zaposlenih ostati bez posla.

Odluka agencije izazvala nezadovoljstvo javnosti

Iz agencije su potvrdili da je ukidanje jedinog radnog mjesta vodiča pasa u Nacionalnom parku Banf bila „teška odluka“.

Park, smješten u jednom od najzahtjevnijih planinskih područja Kanade, godišnje posjeti više od četiri miliona ljudi. U zvaničnom obrazloženju navedeno je da je mjera dio modernizacije odjeljenja za sprovođenje zakona, te da će se „akcije potrage i spasavanja nastaviti provoditi“ drugim metodama.

Odluka je izazvala nezadovoljstvo, a peticiju za očuvanje programa, pokrenutu u utorak, potpisalo je više od 5.000 ljudi.

Meet Leroy. A specially trained Search and Rescue dog in Banff. He tracked 156 individuals, found 57 people lost in the wilderness, trekked 22 kilometers for nine straight grueling hours to rescue a 73-year-old woman missing in a snowstorm, located avalanche victims and recovered countless bodies, bringing closure to grieving families. Parks Canada has served notice that the SAR dog program is ending. Banff is already under the microscope for Emergency Preparedness. But this? Thank the Liberals $145 MILLION cut to funding. Carnage's cost saving measures WILL COST LIVES. — Shaughn.SGT(ret) (@PrairieVeteran) October 29, 2026

Vilijam Stivenson, konzervativni poslanik iz područja Banfa i pokretač peticije, kaže da podržava kontrolu državne potrošnje, ali smatra da bi ovaj konkretan rez mogao ugroziti javnu bezbjednost.

„Kako su mogli donijeti tako lošu odluku o tome gdje će štedjeti?“, upitao je.

Nezamjenjiva uloga u spasavanju

Program pasa tragača u kanadskim Stjenovitim planinama postojao je 55 godina. Prema riječima Skota Vorda, psi su bili obučeni da pronađu gotovo sve – od spajalica i čaura do ljudskih tijela.

Njihova uloga bila je posebno važna nakon lavina, koje su tokom zime česte na tom području. Psi su tražili planinare i skijaše zatrpane pod snijegom.

„Time se štede sati i sati rada jer ljudi inače moraju stajati jedni uz druge i sondirati snijeg, a pritom se i sami izlažu opasnosti od novih lavina“, objasnio je Vord.

Tokom ljeta psi su često tražili djecu koja bi odlutala iz kampova.

„Izgubili smo ogroman resurs za bezbjednost i javnosti i osoblja“, rekao je Vord.

Druge zemlje, poput Italije, i dalje koriste pse u planinskim spasilačkim akcijama.

Posljednji službeni pas već je penzionisan

Posljednji službeni pas u programu, njemački ovčar Leroj, penzionisan je u avgustu. Tokom sedmogodišnje karijere pratio je trag 156 osoba, pronašao 57 ljudi izgubljenih u divljini i pomogao u rješavanju dva slučaja ubistva u Banfu.

Novi pas već je bio obučen i spreman za službu kada je prošle sedmice objavljeno da se program gasi zbog budžetskih rezova vrijednih 145 miliona kanadskih dolara.

Osim pokretanja peticije, poslanik Stivenson pokrenuo je ovo pitanje i u kanadskom parlamentu na sjednici u četvrtak uveče.

Odgovorio mu je Rajan Tarnbul, poslanik Liberalne stranke i parlamentarni sekretar za finansije. Naglasio je da je vlada usmjerena na smanjenje deficita i da želi „osigurati da javna sredstva podržavaju rast, otpornost i dobrobit Kanađana“.

Stivenson je najavio da će nastaviti da insistira na pronalaženju rješenja i da je zatražio sastanak sa glavnim direktorom agencije „Parks Kanada“.

Bivši vodič Skot Vord nada se da će program ipak biti obnovljen. Prisjetio se riječi starog čuvara parka koji ga je obučavao:

„Možete postići da pazuh miriše na jorgovan i možete poslati čovjeka na Mjesec, ali ništa ne može zamijeniti njuh psa tragača.“

(Indeks)