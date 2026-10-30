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Kanada više neće koristiti pse tragače u planinama

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30.10.2026 18:39

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пас планински пас пас трагач
Foto: Pexels/ Barnabas Davoti

Nakon 55 godina, agencija „Parks Kanada“ ukida program pasa tragača u kanadskim Stjenovitim planinama.

Odluka o ukidanju posljednjeg preostalog tima u Nacionalnom parku Banf, donesena u okviru širih vladinih mjera štednje, izazvala je brojne reakcije javnosti, prenosi Bi-Bi-Si.

Skot Vord, koji je 17 godina radio kao vodič pasa u divljini Stjenovitih planina, prisjeća se brojnih uspješnih akcija spasavanja. Jednom je njegov pas pronašao izgubljenu djecu u gustoj šumi Nacionalnog parka Banf, a drugi put ga je dva sata vodio uz strmu planinu do muškarca sa slomljenom nogom, koji je bio na ivici smrzavanja.

Danas 73-godišnji penzioner Vord bio je šokiran viješću da „Parks Kanada“ krajem mjeseca u potpunosti ukida program, koji je vremenom sveden na samo jednog vodiča.

Vord kaže da mu je taj posao mnogo značio i da je u njemu istinski uživao. Gašenje programa dio je opsežnih rezova u javnim službama koje provodi vlada premijera Marka Karnija. Prošle sedmice agencija „Parks Kanada“ najavila je i da će stotine njenih zaposlenih ostati bez posla.

Odluka agencije izazvala nezadovoljstvo javnosti

Iz agencije su potvrdili da je ukidanje jedinog radnog mjesta vodiča pasa u Nacionalnom parku Banf bila „teška odluka“.

Park, smješten u jednom od najzahtjevnijih planinskih područja Kanade, godišnje posjeti više od četiri miliona ljudi. U zvaničnom obrazloženju navedeno je da je mjera dio modernizacije odjeljenja za sprovođenje zakona, te da će se „akcije potrage i spasavanja nastaviti provoditi“ drugim metodama.

Odluka je izazvala nezadovoljstvo, a peticiju za očuvanje programa, pokrenutu u utorak, potpisalo je više od 5.000 ljudi.

Vilijam Stivenson, konzervativni poslanik iz područja Banfa i pokretač peticije, kaže da podržava kontrolu državne potrošnje, ali smatra da bi ovaj konkretan rez mogao ugroziti javnu bezbjednost.

„Kako su mogli donijeti tako lošu odluku o tome gdje će štedjeti?“, upitao je.

Nezamjenjiva uloga u spasavanju

Program pasa tragača u kanadskim Stjenovitim planinama postojao je 55 godina. Prema riječima Skota Vorda, psi su bili obučeni da pronađu gotovo sve – od spajalica i čaura do ljudskih tijela.

Njihova uloga bila je posebno važna nakon lavina, koje su tokom zime česte na tom području. Psi su tražili planinare i skijaše zatrpane pod snijegom.

„Time se štede sati i sati rada jer ljudi inače moraju stajati jedni uz druge i sondirati snijeg, a pritom se i sami izlažu opasnosti od novih lavina“, objasnio je Vord.

Tokom ljeta psi su često tražili djecu koja bi odlutala iz kampova.

„Izgubili smo ogroman resurs za bezbjednost i javnosti i osoblja“, rekao je Vord.

Druge zemlje, poput Italije, i dalje koriste pse u planinskim spasilačkim akcijama.

Posljednji službeni pas već je penzionisan

Posljednji službeni pas u programu, njemački ovčar Leroj, penzionisan je u avgustu. Tokom sedmogodišnje karijere pratio je trag 156 osoba, pronašao 57 ljudi izgubljenih u divljini i pomogao u rješavanju dva slučaja ubistva u Banfu.

Novi pas već je bio obučen i spreman za službu kada je prošle sedmice objavljeno da se program gasi zbog budžetskih rezova vrijednih 145 miliona kanadskih dolara.

Osim pokretanja peticije, poslanik Stivenson pokrenuo je ovo pitanje i u kanadskom parlamentu na sjednici u četvrtak uveče.

Odgovorio mu je Rajan Tarnbul, poslanik Liberalne stranke i parlamentarni sekretar za finansije. Naglasio je da je vlada usmjerena na smanjenje deficita i da želi „osigurati da javna sredstva podržavaju rast, otpornost i dobrobit Kanađana“.

Stivenson je najavio da će nastaviti da insistira na pronalaženju rješenja i da je zatražio sastanak sa glavnim direktorom agencije „Parks Kanada“.

Bivši vodič Skot Vord nada se da će program ipak biti obnovljen. Prisjetio se riječi starog čuvara parka koji ga je obučavao:

„Možete postići da pazuh miriše na jorgovan i možete poslati čovjeka na Mjesec, ali ništa ne može zamijeniti njuh psa tragača.“

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