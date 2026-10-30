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Policija istražuje boravak princa Endrua sa Epstinom i Maksvel: Šta se dešavalo iza zidina kraljevskog imanja?

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30.10.2026 15:54

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Џефри Епстин и бивши принц Ендру
Foto: U.S. Department of Justice / AP / Jordan Pettitt

Škotska policija saopštila je da je pokrenula istragu o vremenu koje su princ Endru, američki osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn i njegova saradnica Gislejn Maksvel proveli na kraljevskom imanju Balmoral u Škotskoj.

"Dobili smo informacije i aktivne istrage su u toku, ali su u veoma ranoj fazi", rekao je portparol policije za Skaj Njus i dodao da se istrage vode na osnovu dokaza i da su potrebe preživjelih žrtava u njihovom središtu.

Fotografije koje je ranije objavilo Ministarstvo pravde SAD prikazuju princ Endrua i Epstajna na lovu na imanju Balmoral.

Policija Škotske je u februaru pozvala sve koji imaju informacije o ljetu iz 2006. godine na aerodrom u Edinburgu, kada su princ Endru i Maksvel putovali Epstajnovim privatnim avionom, poznatim kao "Lolita ekspres".

Istraga u Škotskoj dio je šireg postupanja britanskih policijskih snaga po navodima koji su se pojavili u Epstajnovim dosijeima.

Policija doline Temze istražuje navode da je Epstin 2010. godine poslao ženu u dvadesetim godinama u Veliku Britaniju radi seksualnog susreta sa princom Endruom u njegovoj bivšoj rezidenciji Rojal Lodž, dok policija Sarija prikuplja informacije o navodnoj trgovini ljudima i seksualnom napadu iz sredine devedesetih.

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Princ Endru, koji je uvijek negirao krivicu, u februaru je uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio javnu funkciju tokom mandata britanskog trgovinskog izaslanika.

Ta istraga je i dalje u toku

Policija doline Temze nedavno je priznala da su nalozi za pretres njegove rezidencije na imanju Sandringem i bivšeg doma Rojal Lodž u Vindzoru, sprovedeni u februaru, bili nezakoniti.

Prema dokumentima iz postupka pred Višim sudom, policija je strahovala da bi dokazi mogli da budu izgubljeni ukoliko bi pre pretresa morala da zatraži dozvolu Bakingemske palate.

Sudija Hilijard je 8. oktobra rekao da policija pokušava da zadrži dokaze prikupljene tokom pretresa, čemu se princ Endru Mauntbaten-Vindzor protivi.

Ročište o tom pitanju zakazano je za 2027. godinu.

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Tagovi :

Džefri Epstin

Epstinova smrt

Epstinove žrtve

bivši princ Endru

Gislejn Maksvel

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