Filmska pljačka na sajmu: Policija traži pet državljana Srbije, ukradena ogrlica od 27 miliona evra

Holandska policija objavila je imena i fotografije pet državljana Srbije osumnjičenih za učešće u pljački nakita vrijednog više miliona evra, koja se dogodila u junu 2022. godine na prestižnom umjetničkom sajmu TEFAF u Mastrihtu.

Osumnjičeni su uvršteni na evropsku listu najtraženijih bjegunaca, a za informacije koje bi dovele do hapšenja barem jednog od njih ponuđena je novčana nagrada od 20.000 evra (39.117 KM).

Riječ je o Aleksandru Ceniću (50), Aleksandru Stojiljkoviću (50), Dušku Dimitrijeviću (50), Bratislavu Stojanoviću (41) i Ninoslavi Jović (41). Prema operativnim saznanjima policije, vjeruje se da se bjegunci trenutno kriju na području Niša ili u okolini Beograda.

Budući da Ustav Srbije ne dozvoljava izručenje vlastitih državljana trećim zemljama, holandski istražioci se nadaju da bi osumnjičeni mogli biti uhapšeni ukoliko napuste teritoriju Srbije.

Pljačka se odigrala 28. juna 2022. godine tokom trajanja prestižnog sajma. Razbojnici su, uz upotrebu velike fizičke sile i čekića, pred posjetiocima razbili izložbene vitrine i odnijeli dragocjenosti milionske vrijednosti.

Među ukradenim plijenom našla se i unikatna dijamantska ogrlica čija je vrijednost procijenjena na čak 27 miliona evra (52,8 miliona KM). Opsežna međunarodna istraga do sada je rezultirala pronalaskom tri ukradena dijamanta, koji su locirani u Bocvani, Hong Kongu i Izraelu.

Uprkos dugotrajnoj saradnji s policijama više država te pomoći Evropola i Evrodžasta, osumnjičeni do danas nisu privedeni pravdi, zbog čega je donesena odluka o javnom objavljivanju njihovih profila.

Istraga je otkrila i da je ista grupa povezana s neuspjelim pokušajem pljačke na istom sajmu u martu 2020. godine.

Sumnja se da je najmanje jedna osoba iz ove petorke direktno učestvovala i u tom događaju.

Ključni pomak u istrazi omogućila je analiza poruka sa šifrovane platforme Skaj ECC, koju su evropske policijske službe dešifrovale 2021. godine.

„Tokom više od četiri godine prikupljena je ogromna količina materijala i provjereni su brojni tragovi. Želimo ove osumnjičene vidjeti iza rešetaka i vjerujemo da će se to dogoditi“, poručio je holandski javni tužilac, pojašnjavajući da su složene međunarodne procedure i strogi protokoli razlog zbog kojeg su potjernice tek sada postale javne.

Istražioci apeluju na sve koji imaju informacije o kretanju ili boravku osumnjičenih da se jave nadležnim organima, prenosi Kliks.