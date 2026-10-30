Oglasila se Krista Pajk, žena koja je preživjela pogubljenje smrtonosnom injekcijom

Krista Pajk (50), Amerikanka osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva 19-godišnje djevojke, prvi put je javno progovorila nakon što je u septembru preživjela neuspjelo pogubljenje smrtonosnom injekcijom u američkoj saveznoj državi Tenesi.

U izjavi koju su danas objavili njeni advokati opisala je kako se probudila u bolnici, zbunjena i u bolovima, te navela da i mjesec dana kasnije trpi ozbiljne fizičke i psihičke posljedice.

„Nije prošao nijedan trenutak od te noći u kojem nisam osjećala bol“, poručila je Pajk u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama.

„Boli me tijelo. Bole me ruke. Bole me šake. Boli me grlo. Još uvijek teško govorim. A bol nije samo fizička. Osjećam bol i u umu i u duši“, navela je.

Pajk je 30. septembra trebalo da bude pogubljena zbog ubistva Kolin Slemer 1995. godine. Međutim, preživjela je dvije doze pentobarbitala, lijeka koji se koristi za izvršavanje smrtnih kazni. Nakon neuspjelog pogubljenja završila je u kritičnom stanju u bolnici.

„Probudila sam se sama, zbunjena i u bolovima“

Pajk je u izjavi opisala kako je u prostoriju za pogubljenje ušla uvjerena da će umrijeti i da je pokušala da prihvati ono što je čeka.

Umjesto toga, nekoliko dana kasnije probudila se u bolnici, ne znajući gdje se nalazi ni šta se dogodilo.

Rekla je da prije pogubljenja nije zamišljala život nakon 30. septembra jer je vjerovala da ga neće biti.

Posebno ju je pogodilo to što je, kako tvrdi, zbog propusta tokom izvršenja kazne ostala teško povrijeđena, dok je njena budućnost potpuno neizvjesna.

Zahvalila je medicinskom osoblju koje joj je spasilo život, kao i advokatima i ljudima koji su joj pružili podršku.

Poručila je i da razmišlja o porodici svoje žrtve te o patnji koju im je prouzrokovalo ubistvo Kolin Slemer.

„Ne znam zašto sam preživjela. Ne znam šta slijedi“, navela je Pajk, dodajući da pokušava da se oporavlja dan po dan.

Primila dvije smrtonosne doze, ali nije umrla

Pogubljenje je započelo 30. septembra u zatvoru u Nešvilu. Pajk je bila pričvršćena za krevet kada je osoblje počelo da joj daje pentobarbital.

Prema svjedocima, već nekoliko minuta nakon početka postupka požalila se na bol u ruci. Kasnije je izgledalo kao da je izgubila svijest, ali je nastavila da diše.

Uprkos dvjema dozama lijeka, smrt nije nastupila. Postupak je prekinut, a Pajk je vozilom hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Tamo je danima bila bez svijesti i priključena na respirator. Advokati su u jednom trenutku strahovali da neće preživjeti.

Ipak, 6. oktobra se osvijestila i počela da govori. Tokom oporavka imala je teške povrede ruku, otekline, upalu pluća i krvni ugrušak. U početku nije mogla da guta niti samostalno da pomjera ruke.

Iz bolnice je otpuštena 10. oktobra i vraćena u zatvor, gdje je nastavila da prima medicinsku njegu.

Šta je pošlo po zlu?

Tačan uzrok neuspjelog pogubljenja još nije zvanično utvrđen.

Medicinski stručnjaci upozorili su na mogućnost da intravenske igle nisu bile pravilno postavljene, zbog čega je smrtonosni lijek mogao da završi u tkivu ruku umjesto u krvotoku.

Advokati tvrde da je osoblje više puta pokušavalo da postavi igle, te da niko nije na vrijeme uočio problem.

Sud je naložio očuvanje svih dokaza povezanih s postupkom, uključujući špriceve, medicinsku opremu, ostatke lijekova i komunikaciju osoblja.

Guverner Tenesija Bil Li nakon incidenta obustavio je preostala pogubljenja planirana za ovu godinu i naredio nezavisnu istragu. Nakon neuspjelog pogubljenja ostavku je podnio i čelnik zatvorskog sistema te savezne države.

Prema organizaciji „Death Penalty Information Center“, Pajk je prva poznata osoba koja je preživjela pogubljenje nakon što su joj već bili primijenjeni lijekovi za smrtonosnu injekciju.

Zašto je osuđena na smrt?

Krista Pajk osuđena je zbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer, počinjenog u januaru 1995. godine u Noksvilu u Tenesiju.

Pajk, koja je tada imala 18 godina, zajedno s drugim osobama namamila je Slemer na osamljeno mjesto. Djevojka je tamo brutalno pretučena, mučena i izbodena nožem.

Tokom suđenja utvrđeno je da je Pajk učestvovala u napadu i da je žrtva prije smrti zadobila teške povrede.

Godine 1996. osuđena je na smrt i od tada se nalazila u zatvoru. U trenutku planiranog pogubljenja bila je jedina žena osuđena na smrt u Tenesiju, a njeno pogubljenje bilo bi prvo pogubljenje žene u toj saveznoj državi nakon više od 200 godina.

Advokati traže da je više ne pokušavaju pogubiti

Nakon neuspjelog pogubljenja advokati Kriste Pajk zatražili su da joj se smrtna kazna zamijeni doživotnim zatvorom bez mogućnosti uslovnog otpusta.

Tvrde da bi novi pokušaj pogubljenja, nakon svega što je već pretrpjela, predstavljao okrutno i neuobičajeno kažnjavanje, zabranjeno američkim Ustavom.

Vlasti Tenesija zasad nisu objavile da li će ponovo pokušati da izvrše smrtnu kaznu niti kada bi se to moglo dogoditi.

Pajk je u današnjoj izjavi poručila da ne zna kakva je budućnost čeka, ali da pokušava da nastavi oporavak.

„Katkad je teško imati nadu“, poručila je.