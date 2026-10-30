Srušio se još jedan helikopter u Indiji: Sumnja se na najcrnji scenario

Helikopter koji je prevozio šest muškaraca, među kojima je bilo pet hodočasnika i pilot, nestao je tokom leta iz Badrinata ka Dehradunu u indijskoj saveznoj državi Utarakand.

Spasilačke ekipe pretražuju teško pristupačan planinski teren, a zasad nije poznato da li ima preživjelih.

Spasilačke službe trenutno tragaju za letjelicom u okolini Džošimata, u oblasti Čamoli, gdje se vjeruje da se srušila. Prema izvještajima, helikopter je poletio sa poznatog hinduističkog hodočasničkog odredišta Badrinat u petak popodne, uprkos snježnim padavinama, a nadležni još nisu utvrdili tačan uzrok ove nesreće.

Vojska uključena u opsežnu potragu zbog lošeg vremena

U ovom regionu tokom dana zabilježene su obilne kiše i slaba vidljivost, a na snazi je bilo i narandžasto meteorološko upozorenje zbog opasnosti od grmljavinskih oluja i grada. Utarakand je savezna država na Himalajima koja se graniči sa Kinom i Nepalom i u kojoj se nalaze neka od najsvetijih svetilišta koje svake godine posjećuju milioni vjernika, sve češće koristeći helikopterski prevoz.

Glavni ministar Utarakanda Puškar Sing Dami saopštio je da je u toku velika akcija potrage u kojoj učestvuje i vojska, naglasivši da lično i neprestano prati razvoj situacije.

Izgubljen kontakt iznad doline Džošimat

Lokalne vlasti saopštile su da je helikopter kompanije „Trans Barat evijejšn” (Trans Bharat Aviation), registarskih oznaka VT-HCX, letio na liniji od Badrinata do Sahastradare u Dehradunu. Poletio je oko 13:14 časova, nakon čega je ubrzo prijavljen njegov nestanak.

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Letjelica je izgubila komunikaciju dok je letjela iznad doline Džošimat, a u istom trenutku prestao je da funkcioniše i sistem za praćenje. Svih šest osoba u helikopteru bili su muškarci, a identifikovani su kao Pratapa, Arun, Šankar Gova, Sudir K, HS Nataradža i pilot, kapetan Himanšu.

Crna serija helikopterskih nesreća širom svijeta

Utarakand je u posljednjih deset godina zabilježio najmanje 12 incidenata sa helikopterima, od kojih je pet bilo sa smrtnim ishodom. U junu 2025. godine sedam osoba poginulo je kada se helikopter sa hodočasnicima srušio kod Kedarnata, dok je isto toliko ljudi izgubilo život na istoj ruti u oktobru 2022. godine.

Ovaj incident dolazi u sjenci sličnih tragedija širom svijeta. U padu italijanskog vojnog helikoptera CH-47 u Brčkom, tokom rutinske operacije misije EUFOR Altea, poginula su četiri pripadnika italijanskih snaga, među kojima su bili narednici Simone Ruđa i Klaudio Markezi, te poručnik Franko Adrijano Zekilo i narednica Laura Prokači iz Italijanskog crvenog krsta. Pored toga, u američkoj saveznoj državi Oregon nedavno su se sudarila dva helikoptera u vazduhu, pri čemu su život izgubile tri osobe britanski student pilot, instruktorka letenja i lokalni pilot, piše The Sun.