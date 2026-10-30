Optužena majka: Ostavila bolesnog sinčića i otišla u inostranstvo, dijete preminulo

Osnovno državno tužilaštvo u Rožajama podiglo je optužnicu protiv Z. A. iz tog grada, koja se sumnjiči da je u decembru prošle godine otišla iz države i ostavila šestogodišnjeg sina, koji je zbog teške upale pluća preminuo.

"Iz optužnice proizlazi da je okrivljena u decembru, kršenjem zakonom utvrđenih porodičnih obaveza, ostavila u teškom položaju šestogodišnjeg sina, koji nije bio u stanju sam se o sebi starati, usljed čega je kod njega nastupila smrt", navodi se u saopćenju ODT-a.

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Dodaju da se osumnjičena nije brinula o zdravlju sina, iako je dijete imalo upalu pluća, niti ga je vodila na ljekarske preglede kako bi se dijagnostikovala bolest i provelo adekvatno liječenje.

"Osumnjičena je 30. decembra prošle godine u takvom stanju ostavila dijete da boravi kod druge osobe, nakon čega je otišla u inostranstvo, gdje je boravila nekoliko dana", piše RTCG.

"Dijete je, usljed poremećaja disanja zbog teške upale pluća, preminulo 4. januara ove godine", ističe se u saopštenju ODT-a.