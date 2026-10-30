Protivpravno nametnuti "zakoni" visokih predstavnika moraju biti poništeni

Krajnje je vrijeme da se u BiH obnovi vladavina prava poništavanjem "zakona" koje su visoki predstavnici nametnuli svojim odlukama umjesto da ih usvoje zakonodavna tijela, kako je predviđeno Ustavom BiH, poručeno je u izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN.

U ovom dokumentu se ističe sa svaki zakon koji je nametnuo visoki predstavnik predstavlja flagrantno i trajno kršenje demokratskog ustavnog poretka BiH.

U izvještaju se napominje da Ustav BiH utvrđuje da je BiH demokratska zemlja koja funkcioniše na principu vladavine prava i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora, te da je isključivo Parlamentarna skupština BiH nadležna da donosi zakone na nivou BiH.

"Isto tako, u skladu sa Ustavom BiH, ustavi dva entiteta povjeravaju donošenje zakona isključivo demokratskim institucijama koje su u njima određene. Prema tome, u ustavnom poretku BiH, donošenje zakona predstavlja nadležnost rezervisanu za parlamente, Ustavom određene demokratske institucije, a od tog pravila nema izuzetka, pa ni kada je riječ o stranim diplomatama sa zvučnim titulam", ističe se u izvještaju.

U Aneksu 10, koji detaljno definiše ovlašćenja i funkcije visokog predstavnika, nema nijedne riječi niti izraza koji bi makar nagovijestili da ima tako neograničeno ovlašćenje da nameće zakone ili na drugi način donosi odluke koje su obavezujuće za BiH ili njene građane.

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U dokumentu Vlade Republike Srpske se dodaje da je opšteprihvaćeno, čak i među bivšim visokim predstavnicima, da su zakoni koje su nametali bili protivpravni od samog početka.

Kao ilustracija navodi se primjer prvog visokog predstavnika Karla Bilta, koji je napisao: "Pravni osnov /navodnih bonskih ovlašćenja visokog predstavnika/ krajnje je upitan".

Pominje se i slučaj Karlosa Vestendorpa, prvog visokog predstavnika koji je sebi prisvojio ovlašćenje da nameće zakone, a koji je kasnije o tom ovlašćenju rekao: "Moram priznati da to i nije bilo baš zakonito".

U izvještaju se konstatuje da svaki zakon koji je nametnuo visoki predstavnik predstavlja grubo kršenje suvereniteta BiH.

Suverenitet podrazumijeva pravnu nezavisnost države, uključujući njeno pravo da samostalno upravlja svojim poslovima i vrši najvišu vlast na svojoj teritoriji, bez potčinjenosti drugoj državi ili bilo kojoj vlasti spolja.

"Očigledno je da dalje važenje "zakona" koje je nametnuo neizabrani strani diplomata predstavlja nezapamćeno kršenje suvereniteta BiH. Konačno, postojanje zakona u BiH koje je nametnuo visoki predstavnik predstavlja flagrantno i trajno kršenje prava građana BiH na slobodne izbore, zagarantovanog Prvim protokolom uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima, koji se, prema Ustavu BiH, neposredno primjenjuju u BiH", ističe se u izvještaju.

U dokumentu se podsjeća da je Evropska komisija za demokratiju putem prava Savjeta Evrope /Venecijanska komisija/ osudila 2005. godine prisvajanje ovlašćenja visokog predstavnika da nameće zakone posredstvom odluka, dok su predstavnici Evropske komisije nedvosmisleno istakli da je takvo protivpravno kršenje suverenih prava BiH nespojivo sa vrijednostima EU i članstvom u EU.

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U izvještaju se ukazuje da će, sve dok protivpravne odluke visokih predstavnika ne budu poništene ili ih nadležna zakonodavna tijela bez prisile ne usvoje kao zakone, takvi "zakoni" predstavljati trajno kršenje demokratskog ustavnog poretka BiH, Dejtonskog sporazuma, suvereniteta BiH i ljudskih prava njenih građana.

"Republika Srpska nije usamljena u zahtjevu da se protivpravne odluke visokog predstavnika ponište. HDZ BiH, čiji je predsjednik Dragan Čović nedavno izjavio da njegova stranka i dalje ostaje "snažan partner" vladajućoj stranci u Republici Srpskoj, pridružio se Republici Srpskoj u zahtjevu za njihovo poništavanje - navodi se u izvještaju.

Republika Srpska smatra, navodi se u dokumentu, da će preuzimanje pune odgovornosti domaćih institucija za upravljanje zemljom i potpuno povjeravanje političkih i zakonodavnih procesa izabranim predstavnicima sva tri konstitutivna naroda doprinijeti institucionalnom sazrijevanju i usmjeriti zemlju ka stabilnosti i prosperitetu.

- Potvrđujući svoju posvećenost miru i bezbjednosti, Republika Srpska spremna je da sarađuje sa svim domaćim i međunarodnim akterima koji poštuju Dejtonski sporazum. Ustav BiH, usaglašen nakon mukotrpnih pregovora vođenih prije više od 30 godina u Dejtonu, predstavlja jedini održiv okvir za ostvarenje tih ciljeva, a Republika Srpska poziva sve aktere da ponovo potvrde svoju opredijeljenost za njegovo dosljedno sprovođenje", ističe se u izvještaju, prenosi Srna.