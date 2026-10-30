Koliko boraca u Srpskoj ima pravo na dupli borački dodatak

Oko 3.000 boraca starijih od 65 godina u Republici Srpskoj do sada je podnijelo zahtjev za ostvarivanje prava na dupli borački dodatak, iako se procjenjuje da bi pravo na ovu mjesečnu naknadu moglo ostvariti oko 10.000 boraca, rekao je Milovan Gagić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske (BORS).

Gagić je pozvao sve borce koji ispunjavaju uslove da se prijave u gradske i opštinske uprave, ističući da rok za podnošenje zahtjeva nije određen, ali da je važno da to učine što prije.

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"Oni borci koji su stariji od 65 godina i nemaju nikakva druga primanja, izuzev boračkog dodatka ili eventualno invalidnine od sedme do desete kategorije, imaju pravo na dupli borački dodatak. Svi oni koji nemaju nikakva druga primanja, nego samo borački dodatak, imaju pravo da se prijave u gradske i opštinske uprave, u odjeljenja, i da odnesu zahtjev kako bi ostvarili to pravo", rekao je Gagić za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, do sada se prijavilo oko 3.000 boraca, što je znatno manje od procijenjenog broja potencijalnih korisnika.

"Procjenjujemo da ih ima oko 10.000. Međutim, do sada se prijavilo oko 3.000, tako da vidimo da ili ljudi nisu obaviješteni ili gradska i opštinska administracija nije dovoljno dobro informisala građane", naveo je Gagić.

On je pojasnio da nije riječ o jednokratnoj pomoći, već o mjesečnom pravu koje se ostvaruje kontinuirano, kao i redovni borački dodatak.

"To je pravo koje će biti isto kao borački dodatak koji imaju svi borci, samo što ne dobijaju jedan, nego dupli borački dodatak", istakao je Gagić.

Najviše potencijalnih korisnika u Semberiji i Lijevče polju

Govoreći o tome u kojim dijelovima Republike Srpske očekuju najveći broj zahtjeva, Gagić je naveo da su to područja u kojima je poljoprivreda bila dominantna djelatnost.

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"Najviše ih je u Semberiji, Lijevče polju, Gradišci i dijelovima Republike Srpske gdje je poljoprivreda razvijena. To su mjesta gdje ljudi uglavnom nisu radili u državnim firmama, odnosno preduzećima, i nisu ostvarili pravo na penziju", rekao je Gagić.

Deset maraka po mjesecu borbenog staža

Pravo na posebnu novčanu naknadu u visini boračkog dodatka imaju borci sa navršenih 65 godina koji nemaju druga primanja, osim boračkog dodatka, invalidnine od sedme do desete kategorije i socijalne pomoći. Oni umjesto jednog ostvaruju pravo na dupli mjesečni borački dodatak.

To praktično znači da za svaki mjesec proveden u zoni borbenih dejstava dobijaju 10 KM, odnosno da borac sa 30 mjeseci borbenog staža može ostvariti 300 KM mjesečno.

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Nova osnovica od 5 KM primjenjuje se od 1. jula ove godine

Naime, osnovica za obračun boračkog dodatka mijenjala se prethodnih godina. Do 31. januara 2026. iznosila je 3,5 KM, od 1. februara povećana je na četiri KM, dok je izmjenama zakona od 1. jula utvrđena na pet KM.

Mjesečni borački dodatak za sve demobilisane borce uveden je u septembru 2023. godine, kada je osnovica iznosila 2,20 KM.

Gagić pozvao borce da se što prije prijave

Gagić je pozvao borce koji ispunjavaju uslove da što prije podnesu zahtjeve, kako bi ranije počeli ostvarivati pravo na uvećani dodatak.

"Što se prije prijave, prije će ostvariti pravo. To su ljudi stariji od 65 godina, među njima ima i onih starijih od 70, kojima je svaka marka dobrodošla", poručio je Gagić.

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On je upozorio i da je važno da potencijalni korisnici budu informisani i da podnesu zahtjeve, s obzirom na to da su za ovu namjenu planirana sredstva u budžetu.

"Ako se procijenjeni broj korisnika ne prijavi, prilikom rebalansa budžeta moglo bi se postaviti pitanje raspoređivanja planiranih sredstava", naveo je Gagić.