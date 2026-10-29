Minić: Naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije

Premijer Republike Srpske Savo Minić uputio je saučešće porodicama italijanskih vojnika poginulih u padu helikoptera Eufora kod Brčkog, te istakao da su njegove misli uz njih.

Minić je istakao da ga je duboko potresla vijest o pogibiji četiri pripadnika Eufora.

"U ovim teškim trenucima naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije. Povrijeđenima želim brz i potpun oporavak", naveo je Minić na "Iksu".

Duboko me je potresla vijest o pogibiji četiri pripadnika EUFOR-a u padu helikoptera kod Brčkog. U ime Vlade Republike Srpske i u svoje ime, porodicama poginulih, njihovim prijateljima i kolegama, kao i komandi EUFOR-a, upućujem najiskrenije saučešće. U ovim teškim trenucima naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije. Povrijeđenima želim brz i potpun oporavak. — Savo Minić (@minic_savo) October 29, 2026

Minić je saučešće porodicama stradalih i komandi Eufora uputio u svoje i u ime Vlade Srpske.

Četiri italijanska pripadnika Eufora su poginula, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera u brčanskom naselju Gorice.