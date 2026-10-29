Logo

Minić: Naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 20:41

Komentari:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić uputio je saučešće porodicama italijanskih vojnika poginulih u padu helikoptera Eufora kod Brčkog, te istakao da su njegove misli uz njih.

Minić je istakao da ga je duboko potresla vijest o pogibiji četiri pripadnika Eufora.

"U ovim teškim trenucima naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije. Povrijeđenima želim brz i potpun oporavak", naveo je Minić na "Iksu".

Minić je saučešće porodicama stradalih i komandi Eufora uputio u svoje i u ime Vlade Srpske.

Četiri italijanska pripadnika Eufora su poginula, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera u brčanskom naselju Gorice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Vlada Republike Srpske

Saučešće

Pao helikopter Brčko EUFOR

Komentari (0)

Pročitajte više

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

BiH

Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

2 h

0
Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске

Republika Srpska

Kancelarija za međunarodnu saradnju: Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

2 h

0
Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

Svijet

Oglasila se Đorđa Meloni nakon pada helikoptera kod Brčkog

2 h

0
Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

Hronika

Snimljen momenat pada helikoptera kod Brčkog: Počeo da se okreće u vazduhu, više mrtvih

4 h

0

Više iz rubrike

Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске

Republika Srpska

Kancelarija za međunarodnu saradnju: Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

2 h

0
премијер Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Saradnja sa svima koji imaju ideje za dalji napredak Srpske

2 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Mi iz Srpske moramo da budemo uz zvanično izabrane ljude u Srbiji

2 h

11
Просвјетне раднике очекује повећање плата од 10 одсто, а локалне заједнице позване су да у истом износу повећају плате запосленима у предшколским установама.

Republika Srpska

Veće plate prosvjetnim radnicima

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima