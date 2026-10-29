Minić: Naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije

Autor:ATV redakcija
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Premijer Republike Srpske Savo Minić uputio je saučešće porodicama italijanskih vojnika poginulih u padu helikoptera Eufora kod Brčkog, te istakao da su njegove misli uz njih.
Minić je istakao da ga je duboko potresla vijest o pogibiji četiri pripadnika Eufora.
"U ovim teškim trenucima naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije. Povrijeđenima želim brz i potpun oporavak", naveo je Minić na "Iksu".
Duboko me je potresla vijest o pogibiji četiri pripadnika EUFOR-a u padu helikoptera kod Brčkog.
U ime Vlade Republike Srpske i u svoje ime, porodicama poginulih, njihovim prijateljima i kolegama, kao i komandi EUFOR-a, upućujem najiskrenije saučešće.
U ovim teškim trenucima naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije. Povrijeđenima želim brz i potpun oporavak.— Savo Minić (@minic_savo) October 29, 2026
Minić je saučešće porodicama stradalih i komandi Eufora uputio u svoje i u ime Vlade Srpske.
Četiri italijanska pripadnika Eufora su poginula, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera u brčanskom naselju Gorice.
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