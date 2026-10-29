Logo

Dodik: Mi iz Srpske moramo da budemo uz zvanično izabrane ljude u Srbiji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
29.10.2026 20:04

Komentari:

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Mi moramo da vodimo računa, da gradimo najbolje odnose sa Srbijom i mi u vlasti u Republici Srpskoj ne kalkulišemo u tom pogledu. Najbolji odnosi sa vlastima su za nas primarni politički posao i tako se i ponašamo, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Juče sam razgovarao sa nekim i kažu, ti si bio tamo nešto po Srbiji. Da, a da li si primjetio da sam bio na zadnjem mitingu Borisa Tadića? Nisi primjetio. A to je moj posao. Mi iz Republike Srpske moramo tako da radimo. Mi moramo da budemo uz zvanično izabrane ljude u Srbiji i to je nešto što je primarno. Ja mogu da imam svoj utisak o Vučiću i mi smo imali odličnu saradnju po mnogim pitanjima i on je imao taj neki odnos izražen daleko više prema Republici Srpskoj iz niza razloga, kaže Dodik i dodaje:

"A kako ja da izbjegnem dobre odnose? Ja želim da imam dobre odnose sa svima".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Srbija

SNSD

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Просвјетне раднике очекује повећање плата од 10 одсто, а локалне заједнице позване су да у истом износу повећају плате запосленима у предшколским установама.

Republika Srpska

Veće plate prosvjetnim radnicima

40 min

0
Тероризам никада не спава. Остаје пријетња и у нашем региону. Кључна карактеристика је да се терористички напади дешавају изненада, попут посљедњег испред Амбасаде Израела у Београду. Као друштво мора да развијамо механизме отпорности на све облике угрожавања, упозорава професор на Факултету безбједносних наука Велибор Лалић.

Republika Srpska

Terorizam nikada ne spava: Ovo je ključna karakteristika

1 h

0
Запажен успјех истраживача Медицинског факултета на 12. конференцији Европске секције Међународне академије кардиоваскуларних наука (ИАЦС-ЕС 2026) у Загребу

Republika Srpska

Tri prestižna priznanja za naučnike Medicinskog fakulteta u Zagrebu

3 h

0
„Најважнија титула у животу“: Додик честитао Вукановићу

Republika Srpska

„Najvažnija titula u životu“: Dodik čestitao Vukanoviću

4 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima