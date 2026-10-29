Dodik: Mi iz Srpske moramo da budemo uz zvanično izabrane ljude u Srbiji

Mi moramo da vodimo računa, da gradimo najbolje odnose sa Srbijom i mi u vlasti u Republici Srpskoj ne kalkulišemo u tom pogledu. Najbolji odnosi sa vlastima su za nas primarni politički posao i tako se i ponašamo, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Juče sam razgovarao sa nekim i kažu, ti si bio tamo nešto po Srbiji. Da, a da li si primjetio da sam bio na zadnjem mitingu Borisa Tadića? Nisi primjetio. A to je moj posao. Mi iz Republike Srpske moramo tako da radimo. Mi moramo da budemo uz zvanično izabrane ljude u Srbiji i to je nešto što je primarno. Ja mogu da imam svoj utisak o Vučiću i mi smo imali odličnu saradnju po mnogim pitanjima i on je imao taj neki odnos izražen daleko više prema Republici Srpskoj iz niza razloga, kaže Dodik i dodaje:

"A kako ja da izbjegnem dobre odnose? Ja želim da imam dobre odnose sa svima".