Tri prestižna priznanja za naučnike Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Mladi istraživači Centra za biomedicinska istraživanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, pod rukovodstvom prof. dr Ranka Škrbića, učestvovali su na 12. konferenciji Evropske sekcije Međunarodne akademije kardiovaskularnih nauka, održanoj u Zagrebu.

Tokom konferencije predstavljeni su rezultati naučnoistraživačkog rada kroz 11 poster prezentacija i jedno usmeno izlaganje, a kvalitet i značaj predstavljenih istraživanja potvrđeni su i prestižnim priznanjima. Aneta Stojmenovski nagrađena je nagradom „Milosav Kostić“ za poster prezentaciju, dok je Đorđe Đukanović dobitnik nagrade za usmeno izlaganje „Roberto Bolli Young Investigator Award“, namijenjene mladim istraživačima.

Pored predstavljanja rezultata mladih istraživača, svoja stručna predavanja održali su i profesori Ranko Škrbić, Miloš P. Stojiljković i Relja Suručić, doprinoseći razmjeni naučnih saznanja i iskustava sa međunarodnom naučnom zajednicom.

Medicinski fakultet konferencija Ustupljena fotografija

Značajno priznanje pripalo je prof. dr Ranku Škrbiću, kojem je dodijeljena prestižna nagrada „Norman Alpert Award for Established Investigators in Cardiovascular Sciences“, kao priznanje za njegov naučni doprinos u oblasti kardiovaskularnih nauka.

Predstavljena istraživanja izazvala su interesovanje učesnika konferencije i otvorila prostor za stručne diskusije i nove mogućnosti saradnje. Ostvareni rezultati i dobijena priznanja predstavljaju značajnu potvrdu kvaliteta naučnoistraživačkog rada Centra za biomedicinska istraživanja, kao i posvećenosti Medicinskog fakulteta razvoju mladih naučnika i jačanju međunarodne naučne prepoznatljivosti.