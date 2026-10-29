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„Najvažnija titula u životu“: Dodik čestitao Vukanoviću

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29.10.2026 16:00

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„Најважнија титула у животу“: Додик честитао Вукановићу
Foto: ATV

Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Nebojši Vukanoviću, lideru Liste za pravdu i red i njegovoj supruzi Zorani rođenje djece Nevene i Vukana.

"Zorani i Nebojši Vukanović želim srećno rođenje Nevene i Vukana. Danas su dobili najvažniju titulu u životu, titulu roditelja. Želim im mnogo radosti i sreće, a potomcima zdravlja, napretka i da ih Bog čuva", naveo je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Nebojša Vukanović

Čestitka

Djeca

porođaj

rođene bebe

Komentari (2)

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