„Najvažnija titula u životu“: Dodik čestitao Vukanoviću

Autor:ATV redakcija
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Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Nebojši Vukanoviću, lideru Liste za pravdu i red i njegovoj supruzi Zorani rođenje djece Nevene i Vukana.
"Zorani i Nebojši Vukanović želim srećno rođenje Nevene i Vukana. Danas su dobili najvažniju titulu u životu, titulu roditelja. Želim im mnogo radosti i sreće, a potomcima zdravlja, napretka i da ih Bog čuva", naveo je Dodik na Iksu.
Zorani i Nebojši Vukanović želim srećno rođenje Nevene i Vukana.
Danas su dobili najvažniju titulu u životu, titulu roditelja.
Želim im mnogo radosti i sreće, a potomcima zdravlja, napretka i da ih Bog čuva.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 29, 2026
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