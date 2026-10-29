„Najvažnija titula u životu“: Dodik čestitao Vukanoviću

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Lider SNSD-a Milorad Dodik čestitao je Nebojši Vukanoviću, lideru Liste za pravdu i red i njegovoj supruzi Zorani rođenje djece Nevene i Vukana.

"Zorani i Nebojši Vukanović želim srećno rođenje Nevene i Vukana. Danas su dobili najvažniju titulu u životu, titulu roditelja. Želim im mnogo radosti i sreće, a potomcima zdravlja, napretka i da ih Bog čuva", naveo je Dodik na Iksu. Zorani i Nebojši Vukanović želim srećno rođenje Nevene i Vukana. Danas su dobili najvažniju titulu u životu, titulu roditelja. Želim im mnogo radosti i sreće, a potomcima zdravlja, napretka i da ih Bog čuva. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 29, 2026

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