Stevandić: Javno govoriti o faktorima koji pozivaju na terorizam

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da očigledno postoje motivacioni faktori koji pozivaju na terorizam, o čemu se mora javno govoriti, kao što je prijeteći mejl koji je stigao na adresu pisarnice Narodne skupštine.

Stevandić je naveo da je i lično dobijao mnogo prijetnji, ali da je jučerašnji mejl drastičan u sadržaju.

"Ovo je bilo toliko drstično da sam morao da pokažem javnosti. Poziva se na džihad i prikupljanje sredstava za džihad, klanje hrišćana", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je naglasio da su institucije Republike Srpske apsolutno kooperativne u međusobnoj saradnji, te da je Srpska veoma organizovana zajednica što je jedna od njenih prednosti i zbog čega je bezbjedna.

Na adresu pisarnice Narodne skupštine Republike Srpske juče je elektronskom poštom stigla poruka prijeteće sadržine, u kojoj se, uz pozivanje na džihad, traži likvidacija svih krštenih ljudi i prikupljanje novca i oružja za potrebe "Islamske Republike".

Poruka sadrži i niz drugih međusobno nepovezanih zahtjeva, a njen autor se predstavlja kao pripadnik "džihada u BiH".

Formiranje vlasti rezultat je dogovora koalicije

Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić rekao je da je formiranje vlasti rezultat dogovora koalicionih partnera, a ne pojedinačnih želja i ambicija.

"Mi ćemo se uvijek ponašati onako kako smo se ponašali i do sada. Koalicija se dogovori i onda vas sve obavijesti", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci odgovarajući na pitanje o formiranju vlasti nakon što je Centralna izborna komisija BiH utvrdila i objavila rezultate opštih izbora u BiH.

SNSD je u Narodnoj skupštini Republike Srpske osvojio 34 od ukupno 83 mandata, PSS 12, a SDS 10 mandata.

Ujedinjena Srpska, koalicija DNS-NPS i koalicija SP-DEMOS i NDP imaće po pet mandata, Lista za pravdu i red i SPS po četiri, Koalicija za državu tri, dok je Republička stranka Srpske osvojila jedan mandat, prenosi Srna.