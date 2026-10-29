"Demokratija, suverenitet i vladavina prava moraju biti vraćeni BiH"

BiH moraju biti vraćeni demokratija, suverenitet i vladavina prava, ističe se u izvještaju Vlade Republike Srpske upućenom Savjetu bezbjednosti UN.

U izvještaju se navodi da su tokom niza godina visoki predstavnici, kao i Kristijan Šmit, koji je prisvojio tu funkciju, nametali zakone BiH sopstvenim odlukama, iako za to nisu imali nikakvo pravno ovlaštenje, te uprkos odredbi Ustava BiH da sve zakone mora usvojiti zakonodavna vlast.

Ukazuje se da je posebno drastičan primjer Šmitova jednostrana odluka kojom je nepostupanje po odlukama visokog predstavnika proglasio krivičnim djelom, potpuno zaobišavši demokratske ustavne institucije BiH.

"Ova protivpravna odluka potom je sprovedena kroz institucije pravosuđa na nivou BiH, koje su pod kontrolom Bošnjaka, kako bi se krivično gonio demokratski izabrani predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zbog izvršavanja izričite ustavne obaveze da proglasi zakone usvojene na nivou entiteta", ističe se u izvještaju.

Podsjeća se da je nakon izricanja presude, Centralna izborna komisija BiH uvela izmjene koje je nametnuo Šmit i predsjedniku Dodiku oduzela mandat, te iznudila raspisivanje prevremenih izbora.

"Koordinisanim slijedom protivpravnih odluka jednog stranca, instrumentalizovanog pravosudnog aktivizma i postupanja organa uprave na nivou BiH, domaći ustavni poredak praktično je stavljen van snage, a demokratske institucije BiH svedene na puke posmatrače sprovođenja spolja nametnutih odluka", ukazuje Vlada Srpske.

U izvještaju se ističe da je neizabranom strancu omogućeno da istovremeno propisuje krivična djela, određuje zabranu obavljanja političkih funkcija i poništava izbornu volju građana, čime su pogažena temeljna demokratska načela narodnog suvereniteta i podjele vlasti.

Naglašava se da sve više upućenih posmatrača uviđa da se mora okončati era visokog predstavnika koji smatra da ima pravo da vlada putem odluka.

"Od Šmitove `ostavke` u maju, ključni kreatori politika i mnogi drugi posmatrači širom svijeta konačno sve otvorenije priznaju da se diktatorska vladavina visokog predstavnika mora bez odlaganja okončati", navodi se u izvještaju.

Iz Vlade Srpske ističu da je najznačajnije to što su Sjedinjene Države jasno stavile do znanja da sada podržavaju suverenitet BiH, što znači da insistiraju na tome da odluke donose demokratski izabrane institucije BiH, a ne da ih nameće visoki predstavnik.

Podsjeća se da je na sjednici Savjeta bezbjednosti UN posvećenoj BiH od 12. maja, zamjenik ambasadora SAD pri UN Tami Brus izjavila da OHR "nikada nije bio zamišljen kao trajna institucija" i jasno poručila da je "suverena BiH ona u kojoj odluke donose domaći lideri, koji pronalaze pragmatična rješenja za svoju zemlju, uz podršku međunarodnih predstavnika, a ne po njihovom diktatu".

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović srdačno je pozdravila novi pristup SAD, izjavivši da apsolutno podržava napore američke administracije usmjerene ka reafirmaciji suvereniteta BiH.

"Zahvalni smo zvaničnicima Sjedinjenih Država na naporima da se afirmišu lokalna rješenja, unutrašnji dijalog konstitutivnih naroda i puna odgovornost demokratski izabranih institucija na svim nivoima vlasti u BiH", navela je tada Cvijanovićeva.

U maju su, kako se podsjeća u izvještaju, dvojica bivših visokih predstavnika Karl Bilt i Volfgang Petrič reagovala na Šmitovu najavu "ostavke", ponovivši svoje pozive na zatvaranje OHR-a.

U izvještaju se navodi da je Bilt na društvenoj mreži "Iks" napisao da je poslije 30 godina OHR izgubio svrhu svog postojanja i da je potrebna nova inicijativa.

Viši analitičar za zapadni Balkan u Evropskoj inicijativi za stabilnost Adnan Ćerimagić izjavio je u maju da je OHR u suprotnosti sa vladavinom prava jer ne ispunjava ni osnovne demokratske kriterijume.

Predsjednik njemačkog liberalnog istraživačkog centra "Frajblik institut" Sabine Bepler-Špal napisala je u maju da je povlačenje američke podrške Šmitu korak koji treba pozdraviti.

"Neka njegovo uklanjanje označi početak razdoblja u kojem će demokratija i sloboda dobiti priliku", navela je ona tada.

"Sarajevo Tajms" u junu je objavio da je najveće hrvatske političke stranke u BiH jednoglasne u stavu da je došlo vrijeme da /OHR/ prestane sa radom...

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović u julu je ponovio svoj stav da OHR mora biti zatvoren kako bi BiH mogla napredovati. S tim se slažu i poznavaoci prilika u regionu.

Marko Prelec iz Međunarodne krizne grupe izjavio je u avgustu za "Dojče vele" da je stav SAD o visokom predstavniku ispravan.

"Trideset godina nakon okončanja neprijateljstava, veoma je teško objasniti zašto i dalje treba da postoji međunarodno imenovani zvaničnik sa ovlašćenjima kakva su visoki predstavnici imali u BiH", naveo je tada Prelec.

U članku objavljenom u avgustu u časopisu "Harvard džurnal of lo end pablik polisi" Džozef E. Šmic i Brajan T. Kenedi pišu da je imenovanjem Amerikanca za vršioca dužnosti visokog predstavnika 1. jula 2026. godine došlo vrijeme da se tiranska bonska ovlaštenja Kancelarije visokog predstavnika, na osnovu kojih su donesene stotine "tobožnjih zakonodavnih akata", budu proglašena ništavim ab inicio, odnosno ništavim od samog početka, kao da nikada nisu ni postojali.

Oni međunarodni akteri koji istinski podržavaju suverenitet BiH i zalažu se za njenu stabilnost i prosperitet, naročito oni koji tvrde da poštuju demokratiju i vladavinu prava, trebalo bi da, kao što su to mnoge druge države već učinile, pozovu na okončanje protivpravnog vršenja "izvršnih" ovlaštenja visokog predstavnika, kako bi demokratski izabrane institucije BiH preuzele punu odgovornost za upravljanje zemljom.

Djelovanje birokratskog aparata pod upravom stranaca, koji ne podliježe nikakvom stvarnom nadzoru, podriva suverenitet BiH i u suprotnosti je sa evropskim standardima i osnovnim demokratskim načelima.

U mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo iz 2019. godine, u vezi sa OHR-om, kaže se da je takva opsežna međunarodna supervizija nespojiva sa suverenitetom BiH, a samim tim i sa članstvom u EU.

Bivši visoki predstavnik Volfgang Petrič ističe da BiH neće imati evropsku budućnost sve dok ne prestanu sve intervencije spolja.

U izvještaju se naglašava da ravnotežu uspostavljenu dejtonskim ustavom sve više ugrožavaju centralističke političke agende bošnjačkih stranaka, koje se decenijama oslanjaju na OHR kako bi zaobišle obavezne ustavne mehanizme i miješale se, neposredno i posredno, u demokratske i sudske procese u BiH.

"Bošnjačke političke stranke čak opstruišu i reformu kojom bi troje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH bilo zamijenjeno državljanima BiH. EU je tu reformu uvrstila među 14 `ključnih prioriteta` za BiH", navodi se u izvještaju.

Ukazuje se da najveće srpske i hrvatske stranke u BiH snažno podržavaju zamjenu stranih sudija Ustavnog suda domaćim sudijama, ali da bošnjačke stranke odbijaju čak i da razmotre donošenje takvog zakona, čime sprečavaju uspostavljanje punog suvereniteta BiH i njen napredak u procesu evropskih integracija.

U izvještaju se navodi, da je neophodno hitno usvojiti zakone kojima će se sprovesti reforma pravosuđa, jer je sadašnji sastav Ustavnog suda BiH, sa svega sedam sudija, u direktnoj suprotnosti sa članom Ustava BiH kojim je propisano da Ustavni sud ima devet članova.

"Takve reforme neophodne su da bi se obezbijedili nezavisnost i legitimitet Ustavnog suda BiH, koji i sam trenutno postupa mimo ustavnih odredbi", navodi se u izvještaju.