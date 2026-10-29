Terorizam nikada ne spava: Ovo je ključna karakteristika

Terorizam nikada ne spava. Ostaje prijetnja i u našem regionu. Ključna karakteristika je da se teroristički napadi dešavaju iznenada, poput posljednjeg ispred Ambasade Izraela u Beogradu.

Kao društvo mora da razvijamo mehanizme otpornosti na sve oblike ugrožavanja, upozorava profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Velibor Lalić.

„Ovo nije prvi slučaj koji se desio, desio se na isti objekat u ljeto 2024. godine i to je nama indikator da se mjere bezbjednosti moraju povećati i da moramo da budemo spremni da reagujemo u slučaju potencijalnih terorističkih napada, drugim riječima, ne postoji prostor za opuštanje“, rekao je profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, Velibor Lalić.

Posebna opasnost je povratak terorista sa sirijskog ratišta, ocjena je stručnjaka.

„Poseban fokus bih stavila na povratak žena i djece koji će, u najmanju ruku biti traumatizovani, a postoji opasnosti i od radikalizacije zato sam neko ko kao osoba koja izučava ovaj fenomen, uvijek insistira na prevenciji“, rekla je profesor Instituta za političke studije u Beogradu, Marija Ćorić.

Teroristički napad u Beogradu izveo je maloljetnik. To je ono što posebno zabrinjava. Maloljetnici su pogodni za radikalizaciju i manipulaciju, posebno putem društvenih mreža.

„Ono što je specifično, oni nužno ne moraju da pripadaju određenoj terorističkoj organizaciji, nego mogu da budu sljedbenici određenih ideologija. Upravo da putem interneta, putem društvenih mreža prihvate određene radikalne ideologije i da budu instrumentalizovani i da se iskoriste kao izvršioci konkretnih terorističkih napada“, govori Lalić.

Prijetnje nisu zaobišle ni Srpsku. Alarm je juče upalila i poruka upućena Narodnoj skupštini Republike Srpske u kojoj se, uz pozivanje na džihad, traži likvidacija svih krštenih ljudi i prikupljanje novca i oružja za potrebe "Islamske Republike". Očigledno je da postoje motivacioni faktori koji pozivaju na terorizam. O tome mora da se javno govori, kaže predsjednik Parlamenta Srpske.

„Mirno živimo i spavamo zato što su institucije Republike Srpske apsolutno kooperativne u međusobnoj saradnji i što smo, Bogu dragom hvala, visoko centralizovana i organizovana zajednica koja reaguje u istoj sekundi i na isti klik svi dobijaju informacije i uputstvo za postupanje, i policija, i zdravstvo i civilna zaštita i to je jedna od prednosti Republike Srpske zbog čega je bezbjedna“, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić.

Nema prostora za uznemirenost javnosti zbog te poruke, poruka je bezbjednjaka. Uvjeravaju da se MUP Srpske profesionalno nosi sa svim bezbjednosnim problemima.