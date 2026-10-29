Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

Foto: ATV/Branko Jović

Duboko me je potresla vijest o helikopterskoj nesreći kod Brčkog u kojoj su stradali pripadnici EUFOR-a, istakla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Njihovu službu u okviru misije ALTEA na očuvanju mira i stabilnosti u BiH, pamtićemo sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću. Porodicama stradalih vojnika, kao i komandi EUFOR-a, upućujem iskreno saučešće, a povrijeđenim članovima posade želim brz i uspješan oporavak", navela je Cvijanović na Iksu. Duboko me je potresla vijest o helikopterskoj nesreći kod Brčkog u kojoj su stradali pripadnici EUFOR-a. Njihovu službu u okviru misije ALTEA na očuvanju mira i stabilnosti u BiH, pamtićemo sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću. Porodicama stradalih vojnika, kao i komandi EUFOR-a, upućujem iskreno saučešće, a povrijeđenim članovima posade želim brz i uspješan oporavak. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 29, 2026

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