Cvijanovićeva uputila saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

Autor:ATV redakcija
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Duboko me je potresla vijest o helikopterskoj nesreći kod Brčkog u kojoj su stradali pripadnici EUFOR-a, istakla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.
"Njihovu službu u okviru misije ALTEA na očuvanju mira i stabilnosti u BiH, pamtićemo sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću. Porodicama stradalih vojnika, kao i komandi EUFOR-a, upućujem iskreno saučešće, a povrijeđenim članovima posade želim brz i uspješan oporavak", navela je Cvijanović na Iksu.
Duboko me je potresla vijest o helikopterskoj nesreći kod Brčkog u kojoj su stradali pripadnici EUFOR-a.
Njihovu službu u okviru misije ALTEA na očuvanju mira i stabilnosti u BiH, pamtićemo sa dužnim poštovanjem i zahvalnošću.
Porodicama stradalih vojnika, kao i komandi EUFOR-a, upućujem iskreno saučešće, a povrijeđenim članovima posade želim brz i uspješan oporavak.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) October 29, 2026
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