Oglasila se Đorđa Meloni nakon pada helikoptera kod Brčkog

„Vijest o tragičnoj nesreći italijanskog helikoptera EUFOR-a u Bosni i Hercegovini razlog je za duboku tugu. Moje misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i svima onima koji, angažovani u misiji za mir i stabilnost u regionu, proživljavaju sate strepnje. Njima upućujem svoju najiskreniju bliskost, kao i bliskost italijanske Vlade“, navela je Meloni.

La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 29, 2026

Helikopter se srušio danas oko 16 časova u mjestu Gorice kod Brčkog.

Iz EUFOR-a su saopštili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije te da je u toku istraga koja treba da utvrdi uzroke pada.