Oglasila se Đorđa Meloni nakon pada helikoptera kod Brčkog

Autor:ATV redakcija
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Premijerka Italije Đorđa Meloni oglasila se nakon pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog, u kojem su poginula četiri italijanska državljanina.
„Vijest o tragičnoj nesreći italijanskog helikoptera EUFOR-a u Bosni i Hercegovini razlog je za duboku tugu. Moje misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i svima onima koji, angažovani u misiji za mir i stabilnost u regionu, proživljavaju sate strepnje. Njima upućujem svoju najiskreniju bliskost, kao i bliskost italijanske Vlade“, navela je Meloni.
La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore.
Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 29, 2026
Helikopter se srušio danas oko 16 časova u mjestu Gorice kod Brčkog.
Iz EUFOR-a su saopštili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije te da je u toku istraga koja treba da utvrdi uzroke pada.
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