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Oglasila se Đorđa Meloni nakon pada helikoptera kod Brčkog

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29.10.2026 20:17

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Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког
Foto: Tanjug / AP / Mauro Scrobogna

Premijerka Italije Đorđa Meloni oglasila se nakon pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog, u kojem su poginula četiri italijanska državljanina.

„Vijest o tragičnoj nesreći italijanskog helikoptera EUFOR-a u Bosni i Hercegovini razlog je za duboku tugu. Moje misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i svima onima koji, angažovani u misiji za mir i stabilnost u regionu, proživljavaju sate strepnje. Njima upućujem svoju najiskreniju bliskost, kao i bliskost italijanske Vlade“, navela je Meloni.

Helikopter se srušio danas oko 16 časova u mjestu Gorice kod Brčkog.

Iz EUFOR-a su saopštili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije te da je u toku istraga koja treba da utvrdi uzroke pada.

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Đorđa Meloni

Pao helikopter Brčko EUFOR

EUFOR

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