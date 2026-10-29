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Putin: Stabilizovanje Sahela važno za cijeli svijet

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29.10.2026 16:07

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Руски предсједник Владимир Путин
Foto: Tanjug/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool P/AP

Stabilizovanje situacije u području Sahela važno je za cijeli svijet, ocijenio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

On je tokom plenarne sjednice Samita Rusije i Afrike naglasio da je pronalaženje rješenja za sukobe u Sahelu ekstremno važno pitanje.

U Moskvi je juče počeo Ekonomski i humanitarni forum i samit Rusije i Afrike, koji se završava danas, prenosi Srna.

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Vladimir Putin

Rusija

Ukrajina

Afrika

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