Putin: Stabilizovanje Sahela važno za cijeli svijet

Autor:ATV redakcija
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Stabilizovanje situacije u području Sahela važno je za cijeli svijet, ocijenio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.
On je tokom plenarne sjednice Samita Rusije i Afrike naglasio da je pronalaženje rješenja za sukobe u Sahelu ekstremno važno pitanje.
U Moskvi je juče počeo Ekonomski i humanitarni forum i samit Rusije i Afrike, koji se završava danas, prenosi Srna.
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