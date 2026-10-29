Rusi osmislili kacigu koja puca na dronove: Aktivira se zagrizom ili glasom

Kamikaza dronovi, koji se brzo kreću i kojima se upravlja na daljinu, postali su jedna od najvećih prijetnji na savremenom bojištu jer mogu pogoditi vojnike prije nego što stignu da reaguju.

Kao odgovor na tu opasnost, Rusija razmatra neobično rješenje – kacigu sa oružjem namijenjenu odbrani od ukrajinskih dronova.

Koncept zvuči kao da je preuzet iz naučnofantastičnog filma, a podrazumijeva oružje postavljeno na kacigu koje bi bespilotne letjelice obaralo sačmom ili ispaljivanjem mreže. Informacije proizlaze iz novog ruskog patenta u koji je njemački medij imao uvid, piše „Bild“.

Koncept oružja na kacigi

Patentna prijava opisuje nekoliko verzija kacige sa oružjem. U zavisnosti od modela, oružje bi se moglo postaviti na vrh ili sa strane kacige, a njegova namjena bila bi uništavanje dronova pomoću sačme ili ispaljivanjem mreže.

Za ciljanje i aktiviranje oružja, patent predviđa upotrebu lasera, posebnih nišana i elektronskog sistema upravljanja.

Upravljanje zagrizom i glasom

Posebno je neobičan predviđeni način aktiviranja oružja. Vojnik bi trebalo da upravlja sistemom bez upotrebe ruku, i to na dva načina: pomoću usnika, pri čemu bi se pucanje aktiviralo snažnim zagrizom, ili glasovnom komandom.

U dokumentaciji se kao mogući dodatak pominju i kamere koje bi služile za prepoznavanje dronova. Ipak, ostaje nejasno da li bi takva tehnologija mogla pouzdano da prepozna dron u napadu i zaustavi ga na vrijeme.

Iza izuma stoje ruski inovatori Jurij Ladjagin i Jurij Gablija. Njihovi raniji projekti takođe su bili povezani sa elektrošokerima i metodama za borbu protiv ukrajinskih dronova koji koriste optička vlakna.

Sličan pokušaj iz 2024. godine

Ideja o kacigi za borbu protiv dronova nije potpuno nova. Još u septembru 2024. godine guverner Donjecke oblasti, kojeg je Moskva postavila nakon nezakonite aneksije, predstavio je sistem za otkrivanje dronova koji se takođe postavlja na kacigu.

Taj uređaj bio je namijenjen prepoznavanju i ometanju signala dronova u napadu. Ključna razlika u odnosu na novi patent jeste to što je sistem iz 2024. godine služio isključivo za ometanje signala, a ne za fizičko obaranje letjelica.

Od patenta do primjene na bojištu

Ostaje otvoreno pitanje da li će kaciga u praksi funkcionisati onako kako je zamišljeno. Put od patentne prijave do oružja spremnog za masovnu upotrebu može biti dug.

Dodatna težina na glavi, opterećenje vrata, opasnost od slučajnog aktiviranja i upitna preciznost u borbenim uslovima predstavljaju ozbiljne tehničke i praktične izazove.

Patent za sada ne pruža dokaze o uspješnim testiranjima, serijskoj proizvodnji niti uvođenju ovog sistema u naoružanje ruskih oružanih snaga.

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