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Vlada odobrila personalizaciju registarskih tablica

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29.10.2026 15:37

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Влада одобрила персонализацију регистарских таблица Италијанска Влада дозволиће возачима да персонализују регистарске таблице својих возила у оквиру потеза за повећање прихода, изјавила је премијер Ђорђа Мелони. Она је најавила ову мјеру када је представила закон о буџету за 2027. годину, посљедњи прије општих избора који ће бити одржани сљедеће године. "Нешто ми говори да би креативност Италијана овдје могла да заблиста", рекла је Мелонијева. Према уредби, персонализоване таблице ће коштати око 600 евра за аутомобиле и 360 евра за мотоцикле. Званичник Министарства финансија одбио је да процијени колико прихода Влада очекује од ове мјере. Италијанске аутомобилске регистарске таблице тренутно се састоје од низа који чине четири слова између којих су три броја. За сада није познато у којој мјери ће возачима бити дозвољено да одступе од стандардне ознаке. Реформа је изазвала талас шала на друштвеним мрежама, али постоји и бојазан да би овакве регистарске таблице могле да отворе врата увредама и псовкама.
Foto: Pexels/ Erik Mclean

Italijanska Vlada dozvoliće vozačima da personalizuju registarske tablice svojih vozila u okviru poteza za povećanje prihoda, izjavila je premijer Đorđa Meloni.

Ona je najavila ovu mjeru kada je predstavila zakon o budžetu za 2027. godinu, posljednji prije opštih izbora koji će biti održani sljedeće godine.

"Nešto mi govori da bi kreativnost Italijana ovdje mogla da zablista", rekla je Melonijeva.

Prema uredbi, personalizovane tablice će koštati oko 600 evra za automobile i 360 evra za motocikle.

Zvaničnik Ministarstva finansija odbio je da procijeni koliko prihoda Vlada očekuje od ove mjere.

Italijanske automobilske registarske tablice trenutno se sastoje od niza koji čine četiri slova između kojih su tri broja. Za sada nije poznato u kojoj mjeri će vozačima biti dozvoljeno da odstupe od standardne oznake.

Reforma je izazvala talas šala na društvenim mrežama, ali postoji i bojazan da bi ovakve registarske tablice mogle da otvore vrata uvredama i psovkama, prenosi Srna.

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Tagovi :

Registarske tablice

Italija

Vozači

Automobil

Đorđa Meloni

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