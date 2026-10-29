Vlada odobrila personalizaciju registarskih tablica

Italijanska Vlada dozvoliće vozačima da personalizuju registarske tablice svojih vozila u okviru poteza za povećanje prihoda, izjavila je premijer Đorđa Meloni.

Ona je najavila ovu mjeru kada je predstavila zakon o budžetu za 2027. godinu, posljednji prije opštih izbora koji će biti održani sljedeće godine.

"Nešto mi govori da bi kreativnost Italijana ovdje mogla da zablista", rekla je Melonijeva.

Prema uredbi, personalizovane tablice će koštati oko 600 evra za automobile i 360 evra za motocikle.

Zvaničnik Ministarstva finansija odbio je da procijeni koliko prihoda Vlada očekuje od ove mjere.

Italijanske automobilske registarske tablice trenutno se sastoje od niza koji čine četiri slova između kojih su tri broja. Za sada nije poznato u kojoj mjeri će vozačima biti dozvoljeno da odstupe od standardne oznake.

Reforma je izazvala talas šala na društvenim mrežama, ali postoji i bojazan da bi ovakve registarske tablice mogle da otvore vrata uvredama i psovkama, prenosi Srna.