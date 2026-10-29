Da li će biti sukoba? Kim Džong Un poručio komandantima da se pripreme za rat

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un pozvao je vojne komandante da intenziviraju obuku kako bi se pripremili za rat, izvijestili su državni mediji, dok tenzije duž međukorejske granice i dalje traju.

„Primarni revolucionarni zadatak komandanata četa jeste da dovrše borbene pripreme svojih jedinica kako bi bile potpuno spremne za rat“, rekao je Kim tokom fotografisanja sa učesnicima sastanka komandanata četa Korejske narodne armije, izvijestila je zvanična Korejska centralna novinska agencija (KCNA).

On je pozvao na „radikalno unapređenje naporne i intenzivne obuke“ kako bi se ostvario taj cilj, navela je KCNA.

🚨 BREAKING: 🇰🇵 North Korean leader Kim Jong Un has ordered the military to intensify training and strengthen combat readiness for war, according to state media. Pyongyang is doubling down on military preparedness amid heightened regional tensions. https://t.co/qxi8ftqVbh — X Global News (@X_GlobalNews) October 28, 2026

Kim je pohvalio komandante četa, ističući da oni predstavljaju temelj vojne snage, i pozvao ih da udvostruče napore za unapređenje borbenih sposobnosti svojih jedinica.

Uz njega su bili visoki vojni zvaničnici, uključujući Pak Džong Čona, potpredsjednika Centralne vojne komisije vladajuće Radničke partije, ministra odbrane Kim Song Gija i načelnika Generalštaba vojske Ri Jong Gila.

Kim je predsjedavao sastankom komandanata četa 22. i 23. oktobra u Pjongjangu, pozivajući na formiranje jedinica sposobnih da samostalno izvrše bilo koju borbenu misiju, prema ranijem izvještaju KCNA.

On je izjavio da je cilj skupa da se „izgradi najjača vojska i ubrza vojna revolucija u korejskom stilu kroz obuku najjačih četa“.

Prema navodima KCNA, ovaj sastanak bio je prvi skup na nivou cijele vojske od devetog kongresa Radničke partije, održanog u februaru.

Kimove izjave uslijedile su nakon eksplozija nagaznih mina 21. septembra unutar Demilitarizovane zone, u kojima su ranjena tri južnokorejska vojnika, od kojih dvojica teško. Incident je dodatno podstakao spor oko granice između dvije Koreje.

Zajednička istraga južnokorejske vojske i Komande UN zaključila je da su sjevernokorejske protivpješadijske mine postavljene južno od vojne linije razgraničenja izazvale eksplozije i da je njihovo postavljanje prekršilo primirje iz Korejskog rata.

Pjongjang je negirao odgovornost, nazvavši incident „fabrikovanim“ od strane Seula u pismu Savjetu bezbjednosti UN početkom ove sedmice.

Južna Koreja je pozvala na vojne razgovore sa Sjeverom kako bi se razjasnila lokacija vojne linije razgraničenja, obnovili vojni komunikacioni kanali i spriječili slučajni sukobi.

Sjevernokorejske trupe koje sprovode radove na utvrđivanju granice više puta su prelazile liniju, prema Seulu, što je izazvalo južnokorejska upozorenja i upozoravajuće pucnje.

Razlike oko lokacije granice, gdje su mnoga prvobitna obilježja nestala ili pomjerena, pojačale su zabrinutost zbog nenamjernih sukoba.

Južnokorejski ministar za ujedinjenje Čung Dong Jang pozvao je Pjongjang da prihvati prijedlog za pregovore, javila je novinska agencija Jonhap.

U obraćanju koje je pročitao visoki zvaničnik ministarstva na mirovnom forumu u Gojangu, Čung je pozvao na dijalog kako bi se pomirili stavovi dvije strane o granici i uspostavila komunikacija za mirno upravljanje njome.

„Sukob samo eskalira tenzije“, rekao je on, dodajući da to „ne donosi ništa dobro nijednoj strani“, prenosi Telegraf.