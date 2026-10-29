Demoliran jermenski parlament: Poslanici se brutalno potukli, letjele i stolice

U jermenskom parlamentu u četvrtak je izbio žestok fizički sukob u kojem su poslanici razmjenjivali udarce pesnicama, gađali se stolicama i prevrtali stolove.

Nekoliko osoba je povrijeđeno, zbog čega je morala da interveniše i Hitna pomoć, a obezbjeđenje je jedva razdvojilo sukobljene strane u već drugom ovakvom incidentu ovog mjeseca, prenosi portal „Armenijan riport“.

Masovna tuča izbila je između poslanika vladajuće stranke Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana i opozicione frakcije Snažna Jermenija tokom rasprave o imenovanjima u Državnoj revizorskoj instituciji. Snimci iz sale prikazuju poslanike koji se guraju i tuku dok ostali pokušavaju da ih razdvoje.

🇦🇲 An Armenian parliament session turned into a brawl between deputies Lawmakers in Armenia engaged in an all-out brawl in the middle of a parliamentary session between representatives of the ruling party and the opposition. MPs even threw a chair at each other. https://t.co/qK96k3accn — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2026

Potpredsjednik parlamenta Vahagn Aleksandjan snimljen je kako baca stolicu ka opozicionim klupama, dok je poslanik vladajuće stranke Taron Čahojan vodom polio opozicionara Garnika Davtjana. Sukob se munjevito proširio po cijeloj sali, više poslanika je oboreno na pod, a zbog povreda je pozvana ekipa Hitne pomoći.

Kako je počeo haos?

Iskra je planula kada je Čahojan, odgovarajući na optužbe opozicije za korupciju, spomenuo porodicu šefa opozicione poslaničke grupe Nareka Karapetjana. Čahojan je podsjetio na raniju spornu izjavu Karapetjanovog rođaka o osnivanju posebnog ministarstva za žene, zamjerivši opoziciji što se nije izvinila.

Karapetjan mu je oštro uzvratio sa mjesta, nakon čega je rasprava u sekundi prerasla u brutalne uvrede. Već u sljedećem trenutku poslanici oba tabora skočili su na noge i počeo je fizički obračun. Predsjednik parlamenta Ruben Rubinjan u početku je odbijao da prekine sjednicu:

„Namjerno ne određujem pauzu kako bi svi ovo vidjeli. Sjednica će se nastaviti ovako, neka svi vide“, poručio je Rubinjan sa govornice.

Nasilje je trajalo duže od 10 minuta prije nego što je sjednica konačno prekinuta, a u salu je pozvano skupštinsko obezbjeđenje. Tuča se potom prelila i u hodnike parlamenta.

Opozicija je optužila Rubinjana da je kriv za povrede poslanika jer nije blagovremeno prekinuo sjednicu, dok je on po nastavku rada krivicu svalio na Karapetjana, tvrdeći da je opozicioni lider namjerno isprovocirao haos.

Ovo je već drugi masovni obračun za manje od mjesec dana, koji je u potpunosti bacio u sjenku novi etički kodeks uveden samo nekoliko sedmica ranije kako bi se spriječili ovakvi incidenti, prenosi Mondo.