Micotakis pozvao na globalno pomorsko primirje

Grčki premijer Kirijakos Micotakis pozvao je na globalno pomorsko primirje, istakavši da napadi na civilne komercijalne brodove nisu prihvatljivi i da ugrožavaju međunarodnu trgovinu i bezbjednost.

Micotakis je rekao na debati o novim tehnologijama i pomorskoj bezbjednosti, povodom grčkog predsjedavanja Savjetom bezbjednosti UN, da komercijalni brodovi moraju da budu u stanju da bezbjedno i slobodno plove čak i u vrijeme sukoba.

"Gađanje civilnog komercijalnog brodarstva je potpuno neprihvatljivo", naglasio je grčki premijer.

On je dodao da poremećaji slobode plovidbe povećavaju troškove transporta i osiguranja, stvaraju neizvjesnost na globalnim tržištima i na kraju povećavaju troškove za potrošače, prenosi Srna