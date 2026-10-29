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Micotakis pozvao na globalno pomorsko primirje

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29.10.2026 16:25

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Премијер Грчке Киријакос Мицотакис разговара са представницима медија на крају самита ЕУ у Бриселу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Grčki premijer Kirijakos Micotakis pozvao je na globalno pomorsko primirje, istakavši da napadi na civilne komercijalne brodove nisu prihvatljivi i da ugrožavaju međunarodnu trgovinu i bezbjednost.

Micotakis je rekao na debati o novim tehnologijama i pomorskoj bezbjednosti, povodom grčkog predsjedavanja Savjetom bezbjednosti UN, da komercijalni brodovi moraju da budu u stanju da bezbjedno i slobodno plove čak i u vrijeme sukoba.

"Gađanje civilnog komercijalnog brodarstva je potpuno neprihvatljivo", naglasio je grčki premijer.

On je dodao da poremećaji slobode plovidbe povećavaju troškove transporta i osiguranja, stvaraju neizvjesnost na globalnim tržištima i na kraju povećavaju troškove za potrošače, prenosi Srna

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Tagovi :

Kirijakos Micotakis

Grčka

primirje

Pomorski saobraćaj

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