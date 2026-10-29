Micotakis pozvao na globalno pomorsko primirje

Autor:ATV redakcija
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Grčki premijer Kirijakos Micotakis pozvao je na globalno pomorsko primirje, istakavši da napadi na civilne komercijalne brodove nisu prihvatljivi i da ugrožavaju međunarodnu trgovinu i bezbjednost.
Micotakis je rekao na debati o novim tehnologijama i pomorskoj bezbjednosti, povodom grčkog predsjedavanja Savjetom bezbjednosti UN, da komercijalni brodovi moraju da budu u stanju da bezbjedno i slobodno plove čak i u vrijeme sukoba.
"Gađanje civilnog komercijalnog brodarstva je potpuno neprihvatljivo", naglasio je grčki premijer.
On je dodao da poremećaji slobode plovidbe povećavaju troškove transporta i osiguranja, stvaraju neizvjesnost na globalnim tržištima i na kraju povećavaju troškove za potrošače, prenosi Srna
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