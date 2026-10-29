Milić: Vatrogasci će dežurati cijelu noć kod srušenog helikoptera zbog izlivenog kerozina

U padu helikoptera u mjestu Gorice kod Brčkog poginule su tri osobe, a 12 je povrijeđeno.

- Nažalost, među njima ima i onih koji su u kritičnom stanju. Svi su zbrinuti u našoj lokalnoj bolnici, a povrijeđeni se transportuju u medicinske ustanove u našem okruženju, gdje im se može pružiti adekvatna medicinska pomoć - rekao je za RTRS gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić.

Riječ je o pripadnicima italijanskog kontingenta EUFOR-a.

- Naše ekipe su na terenu, uključujući vatrogasce, civilnu zaštitu i medicinske službe. Vatrogasci i pripadnici civilne zaštite učestvovali su u izvlačenju tijela stradalih i povrijeđenih - rekao je Milić.

Vozila vatrogasne službe ostaće na terenu i tokom noći, kako bi dežurala i spriječila eventualni požar ili eksploziju, s obzirom na velike količine kerozina koje su se izlile u neposrednoj blizini helikoptera.

- Helikopter je pao na nenaseljeno područje, što je srećna okolnost, ali nedaleko od prvih kuća u naselju Gorica. Za sada, naravno, nemamo informacije o uzrocima pada. Budući da je riječ o međunarodnim snagama, pretpostavljam da će i na tom nivou biti sprovedena istraga i da će biti objavljene informacije o uzrocima nesreće - naveo je Milić.

Međutim, prema izjavama očevidaca, helikopter je prije pada letio nisko i nekoliko puta se okrenuo prije nego što je pao na zemlju.

- Nažalost, još nemam nikakve informacije o identitetu, odnosno državljanstvu stradalih. Prve informacije koje imamo sa terena ukazuju na to da je riječ o pripadnicima italijanskog kontingenta EUFOR-a - zaključio je Milić.