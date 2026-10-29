”Mrtvi su svi koji mogu da potvrde moj alibi za ubistvo Slaviše Krunića”

”Pet osoba koje su mogle da potvrde moj alibi za vrijeme ubistva Slaviše Krunića su mrtve, uključujući moju majku i sestru koje su umrle pod nerazjašnjenim okolnostima”.

To je u Vrhovnom sudu Republike Srpske izjavio Benedi Đukanović tokom iznošenja žalbe na drugostepenu presudu kojom je nepravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubistva vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića.

Kao saizvrišilac na 25 godina zatvora nepravosnažno je osuđen Emilio Baldo, dok je bivši radnik ”Sektora” Rodoljub Gajić pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog pomaganja u zločinu.

Sestra pronađena mrtva u vodi

”Moj alibi za tu noć moglo je da potvrdi pet osoba i sve su mrtve. Moja majka je umrla pod nerazjašnjenim okolnostima. I moja sestra je nađena mrtva u vodi sa slomljenim vratnim pršljenom. Jedan čovjek, koji je bio predložen kao svjedok odbrane, umro je od srca, dok su dvije osobe stradale nesrećnim slučajem”, rekao je Đukanović.

On je ustvrdio da nije kriv za ubistvo Krunića i da se njegova krivica ogleda samo u tome što je automatsku pušku dao Željku Kovačeviću, koji je ubijen u razmjeni vatre sa Krunićevim obezbjeđenjem.

”Ilić je dio zavjere da se ubije Krunić”

Đukanovićev branilac Tatjana Vasić žalbom je tražila ukidanje presude navodeći da je cilj čitavog postupka bilo optuženje pogrešnih osoba, da se ne bi došlo do nalogodavca Krunićevog ubistva. Istakla je da se presuda zasniva na izjavi Krunićevog vozača Gorana Ilića za koju tvrdi da je neistinita što se, kako je rekla, konstatuje i u drugostepenoj presudi Vrhovnog suda.

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”Sve radnje koje je Ilić preduzimao tokom ubistva ukazuju da je on bio dio zavjere da se ubije Slaviša Krunić”, rekla je Vasić.

Ona je ukazala da je prilikom ukidanja prvostepene presude Vrhovni sud upozorio na nelogičnosti iz Ilićevog iskaza i naložio da se uradi 3D rekonstrukcija kako bi se provjerile njegove tvrdnje.

Tražili rekonstrukciju, pa rekli da to nije bitno

”Kada je, u ponovljenom postupku, 3D rekonstrukcija pokazala da su Ilićevi navodi netačni Vrhovni sud je izveo salto mortale i u drugostepenoj presudi konstatovao da to ništa nije bitno!? Iskazuje se sumnja u istinitosti njegovog iskaza, pa se konstatuje da se ne sudi Iliću. To je nedopustivo! Vrijeme je da Vrhovni sud ispravi greške drugostepenog vijeća, jer možda i treba da se sudi Iliću. Šta ako ovi optuženi nisu krivi?”, pitala je Vasić.

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Ona je osporavala kako je Ilić, kao obučeni zaštitar, reagovao u konkretnoj situaciji. Smatrala je nelogičnim to što nije ”stisnuo gas”, već je zaustavio vozilo. To je, kako navodi, uradio zato što je ”znao da mu ne prijeti opasnost”.

Krunić ubijen iz pravca vozačevog sjedišta

Ponovila je da je smrtonosni hitac, kojim je Krunić pogođen, došao iz pravca vozačevog sjedišta, navodeći da je to potvrdila i 3D rekonstrukcija.

”U presudi se tvrdi da je hitac došao izvana s desne strane, a na tijelu nema povreda koje to potvrđuju. Na rekonstrukciji nije pronađena putanja koja tome odgovara. U drugostepenoj presudi se navodi da pravac pucanja nije bitan. Ne može instanca kao što je Vrhovni sud sebi dozvoliti da kaže da to nije bitno”, smatra Vasić.

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Detaljno je isticala sve nelogičnosti Ilićeve izjave, pa je ukazala nije moguće da je on pucajući iz horizontalnog položaja pogodio Željka Kovačevića, jer se Ilić nalazio na vrhu brda, a Kovačević pri dnu.

”Na rekonstrukciji je izračunato da je nagib 14%, što je visinska razlika od oko 10 metara. To znači da ne može projektil koji je ispaljen iz horizontalnog položaja pogoditi Kovačevića. Da je tako metak bi išao metrima iznad njega. Taj zaključak nije tačan. Kovačević nije ubijen onako kako to tvrdi optužnica, niti je Ilić ranjen onako kako se tvrdi, a Vrhovni sud kaže da ništa od toga nije bitno”, rekla je Vasić.

Zašto nema snimaka nadzornih kamera sa Krunićevog imanja

Osporavala je to kako su se kritične ponašali radnici ”Sektor sekjuritija” koji su u postupku saslušani kao svjedoci. Podsjetila je da su svi izjavili da je Kovačević bio živ kad su ga uočili, što je prema stavu odbrane nemoguće. Duško Konjević je svjedočio da je, kada je uočio Kovačevića, ispalio hitac upozorenja, a odbrana tvrdi da ni čaura, ni zrno tog metka nisu pronađeni. Odbrani je nelogično i to što su radnici ”Sektora” nakon nailaska na Kovačevića pridružili dalje, iako su u izjavi naveli da su smatrali da je to jedan od napadača.

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”Nevjerovatno je da jedna agencija za obezbjeđenje nije izuzeli snimke sa tri nadzorne kamere na Krunićevom imanju. Te kamere su sami postavili i njima raspolagali. Ubijen je njihov direktor - šef, a nikome nije palo na pamet da skinu snimke. Nakon što je te snimke tražila odbrana, rečeno nam je da više nisu dostupni, jer su presnimljeni”, istakla je Vasić.

Guranje pod tepih da se ne dođe do naručioca

Ona kaže da je u ovom predmetu sud izveo više dokaza od tužilaštva, jer su se istragom bavili tokom suđenja. Smatra da je mnogo toga ”gurano pod tepih” i da trećestepeno vijeće Vrhovnog suda to mora da ispravi. Podsjetila je i da je neko zaboravio da su Đukanović i Baldo imali pravo na još jednu žalbu, pa su bez pravosnažne presude poslati u zatvor.

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”Cilj je bio optuženje pogrešnih osoba, da se ne bi došlo do naručioca ubistva. Motiv se nije ni istraživao. Svako ubistvo ima motiv i objašnjava zašto se nešto dogodilo”, istakla je Vasić.

Baldin branilac, advokat Nebojša Milanović istakao je više procesnih radnji koje smatra spornim. Smatra da tokom postupka tužilaštvo nije radilo ništa, te da je dokaze izvodio sud.

”Ne može sud u presudi navesti da nešto nije bitno, a da nije ponudio odgovor na postavljeno pitanje”, rekao je Milanović.

Baldo osuđen bez dokaza, na osnovu indicija

Naglasio je da je Baldo osuđen na osnovu indicija, a ne na osnovu dokaza, navodeći da u takvim slučajevima suda mora ići u korist optuženog. Podsjetio je da je Baldo zbog toga u prvostepenom postupku oslobođen optužbe. Međutim, u ponovljenom suđenju izveden je samo jedan dokaz i to saobraćajno-tehničko vještačenje u vidu vožnje policajaca od tačke ”A” do tačke ”B” da bi se utvrdilo koliko mu je vremena potrebno za tu vožnju.

”To nije dokaz. Ne može neko da produkuje dokaz. Mi smo na to prigovarali, a sud je četiri puta prepravljao zahtjev za takvo vještačenje”, rekao je Milanović.

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Ukazao je na praksu drugih sudova u sličnim slučajevima, pojašnjavajući da je presuđenje na osnovu indicija moguće samo kada ne postoji nikakav drugi scenario.

”Tužilaštvu u završnoj riječi jasno navodi da protiv mog klijenta ”nema dokaza, ali imaju indicije”. Nama u drugostepenoj presudi samo u jednoj rečenici piše – indicije. Ništa drugo ne postoji. Vrhovni sud se sklanja od obrazloženja, a sud se mora suočiti sa dokazima i obrazložiti ih, a ne ćutati na to. U svakoj presudi mora biti obrazloženje”, istakao je Milanović.

Sud i tužilaštvo vodili postupak protiv odbrane

Ukazao je da nema dokaza da je Baldo vozio crnu ili bijelu ”opel korsu”, niti ima dokaza da je bio za volanom auta, čiji su snimci prezentovani tokom suđenja. Nema dokaza da mu je neko dao telefon kojim je komunicirao sa Kovačevićem, a koji je navodno razmontirao i bacio sa Župskog mosta koji je u dometu bazne stanice ”Milosavci 3”. Jedino što je protiv njega postojalo je izjava supruge, data pod pritiskom policije, koju je ona kao privilegovani svjedok povukla.

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”Baldo nema veze sa ubijenima, Đukanovića poznaje ”usput”, Gajića ne poznaje uopšte i poznaje samo pokojnog Kovačevića. Šta je motiv? Tužilaštvo se time nije bavilo uopšte. Ovaj postupak je vođen da se ljudi po svaku cijenu oglase krivim. Sud i tužilaštvo zajedno su vodili postupak protiv odbrane, a to je sumrak pravosuđa”, rekao je Milanović, pozivajući sud da Balda oslobodi ili da presudu ukine i vrati je na ponovno suđenje.

Baldo: ”Teško je biti osuđen za zločin koji nisi počinio”

Emilio Baldo kaže da je ubistvo Slaviše Krunića samo po sebi teško, ali da je još teže biti osuđen za zločin sa kojim nema nikakve veze.

”Moju suprugu su privodili 15-20 puta. Stavljali joj lisice, držali je u stanici samo da bi dala izjavu kakvu su htjeli. Moja ćerka je tada u 8. mjesecu trudnoće izgubila bebu. Na Župskom mostu koji pominju ima nadzorna kamera, zašto taj snimak nisu izuzeli? Na obližnjoj raskrsnici imaju 3-4 kamere, koje kontroliše MUP, zašto njih nisu izuzeli? Prikazali su snimke nekog crnog auta sa kamera iz privatnih kuća, šupa i slično. Na njima se nigdje ne vidi da ja vozim auto. Ne vide se tablice, ne vidi se koje je auto, ni koliko ljudi se u njemu nalazi, a kažu to je Baldo. Na tri kamere iz picerije ”Moreti” mene nigdje nema”, rekao je Baldo.

Tužilaštvo smatra da su žalbe neosnovane

On tvrdi da nije bio učesnik krivičnog djela za koje je osuđen i da je njegova jedina greška bila to što je došao na kafu sa Kovačevićem i Đukanovićem.

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Republički tužilac Snežana Živković nije detaljno obrazlagala navode iz odgovora na žalbu, ali smatra da je u drugostepenoj presudi sud dao odgovor na svaki bitan navod.

”Pobijana presuda je dala sve tražene odgovore. Mi predlažemo sudu da se žalbe odbiju kao neosnovane i da se prvostepena presuda potvrdi”, rekla je Živković.