U Kotor Varošu oduzeta vozila vrijedna 480.000 maraka

Službenici Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH oduzeli su na području Kotor Varoša veći broj vozila čija je procijenjena vrijednost ukupno 480.000 KM.

Akcija je realizovana na osnovu koordinisanog rada više organizacionih jedinica UIO u saradnji sa nadležnim pravosudnim organima, a na osnovu obavještajnih informacija koje su ukazivale na nepravilnosti u poslovanju provjeravanih lica na području Kotor Varoša, saopšteno je iz UIO.

Tokom izvršenih provjera prometa i porijekla robe pronađeno je više vozila stranog porijekla bez dokumentacije o provedenoj carinskoj proceduri.

Predmetna roba je oduzeta, zbog utvrđenih nezakonitosti protiv odgovornih lica u toku je preduzimanje zakonom propisanih mjera i radnji.

U aktivnostima na terenu učestvovali su ovlašteni službenici Odsjeka za provođenje propisa Regionalnog centra Banjaluka, Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja.

UIO poziva građane da na otvorenu liniju UIO čiji je broj 080 02 06 07 prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Svi pozivi su besplatni i potpuno anonimni.