Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera EUFOR-a su državljani Italije

Autor:ATV redakcija
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Sve tri osobe koje su poginule u padu helikoptera EUFOR-a u mjestu Gorice kod Brčkog, kao i 12 povrijeđenih, italijanski su državljani, potvrđeno je za Klix.ba.
Direktor JZU "Zdravstveni centar Brčko" Jasmin Mehanović ranije je za Klix.ba potvrdio da je jedna od povrijeđenih osoba životno ugrožena i da će vjerovatno biti prevezena u UKC Tuzla.
Hronika
U padu helikoptera kod Brčkog poginule tri osobe, 12 povrijeđeno
Na mjesto nesreće odmah su stigli Policija Brčko distrikta, vatrogasci i hitna pomoć, a šire područje je osigurano.
Iz EUFOR-a su potvrdili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije na području Brčkog i da se srušila jedna od njihovih letjelica. Kako su naveli, nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila, a nema ni povrijeđenih civila.
Hronika
Oglasio se EUFOR-a o padu helikoptera kod Brčkog
Građane su pozvali da "izbjegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale".
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