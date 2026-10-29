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Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera EUFOR-a su državljani Italije

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29.10.2026 18:09

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Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије
Foto: Klix.ba

Sve tri osobe koje su poginule u padu helikoptera EUFOR-a u mjestu Gorice kod Brčkog, kao i 12 povrijeđenih, italijanski su državljani, potvrđeno je za Klix.ba.

Direktor JZU "Zdravstveni centar Brčko" Jasmin Mehanović ranije je za Klix.ba potvrdio da je jedna od povrijeđenih osoba životno ugrožena i da će vjerovatno biti prevezena u UKC Tuzla.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Hronika

U padu helikoptera kod Brčkog poginule tri osobe, 12 povrijeđeno

Na mjesto nesreće odmah su stigli Policija Brčko distrikta, vatrogasci i hitna pomoć, a šire područje je osigurano.

Iz EUFOR-a su potvrdili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije na području Brčkog i da se srušila jedna od njihovih letjelica. Kako su naveli, nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila, a nema ni povrijeđenih civila.

Пао хеликоптер ЕУФОР

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Oglasio se EUFOR-a o padu helikoptera kod Brčkog

Građane su pozvali da "izbjegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale".

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Pao helikopter Brčko EUFOR

Brčko distrikt

Helikopter

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