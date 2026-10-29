Nestalo maloljetno lice u Doboju, policija uputila apel građanima

Dobojska policija intenzivno traga za maloljetnim licem inicijala A. N. iz Doboja, čiji je nestanak prijavljen danas, 29.10.2026. godine, oko 13.45 časova.

Prema raspoloživim saznanjima, navedeno lice se istog dana udaljilo od porodične kuće na području grada Doboja.

Nestalo lice je srednje tjelesne građe, visine oko 160 cm, težine oko 70 kg, smeđe kose srednje dužine, a na sebi je prilikom odlaska od kuće imalo crnu jaknu, svijetle farmerice i bijele patike.

Policijska uprava Doboj apeluje na građane da, ukoliko primijete nestalo lice ili dođu do bilo kakvih saznanja o njegovom kretanju, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj telefona „122“, saopšteno je iz PU Doboj.