U padu helikoptera kod Brčkog poginule tri osobe, 12 povrijeđeno

U padu helikoptera u mjestu Gorice kod Brčkog poginule su tri osobe dok je 12 povrijeđeno.

Kako je za Klix.ba potvrdio direktor JZU Brčko Jasmin Mehanović, jedna osoba je životno ugrožena te će vjerovatno biti prevezena u UKC Tuzla.

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Na mjesto pada helikoptera odmah je stigla Policija Brčko distrikta (PBD), kao i ekipe vatrogasaca i hitne pomoći. Šire područje je odmah osigurano.

Iz EUFOR-a su potvrdili da je došlo do nesreće u kojoj je učestvovala njihova letjelica.

"EUFOR može potvrditi da se danas tokom rutinske operacije na području Brčkog dogodila nesreća u kojoj se srušila jedna od njegovih letjelica", naveli su.

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Dodali su da u ovoj nesreći nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila te da nema povrijeđenih civila.

Također su uputili apel građanima da "izbjegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale".