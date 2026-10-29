Oglasio se EUFOR-a o padu helikoptera kod Brčkog

Autor:ATV redakcija
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U mjestu Gorice kod Brčkog došlo je do nesreće u kojoj je pao vojni helikopter. Riječ je o letjelici EUFOR-a. Prema nezvaničnim informacijama, tri osobe su poginule.
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Iz EUFOR-a su potvrdili da je došlo do nesreće u kojoj je učestvovala njihova letjelica.
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Srušio se helikopter EUFOR-a kod Brčkog, tri osobe poginule
„EUFOR može potvrditi da se danas tokom rutinske operacije na području Brčkog dogodila nesreća u kojoj se srušila jedna od njegovih letjelica“, naveli su.
Dodali su da u ovoj nesreći nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila te da nema povrijeđenih civila.
„EUFOR sprovodi potpunu i temeljnu istragu o incidentu te će objaviti više informacija kada se utvrde činjenice i kada to bude prikladno“, rečeno je iz EUFOR-a.
Na kraju su uputili apel građanima da „izbjegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale“, prenosi Kliks.
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