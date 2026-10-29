Srušio se helikopter EUFOR-a kod Brčkog, tri osobe poginule

Autor:ATV redakcija
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U mjestu Gorice kod Brčkog došlo je do nesreće u kojoj je pao vojni helikopter, a prema nezvaničnim informacijama tri osobe su poginule.
Na mjesto pada helikoptera odmah je stigla Policija Brčko distrikta (PBD), kao i ekipe vatrogasaca i hitne pomoći.
Šire područje je odmah osigurano.
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Očekuje se da će policija u Brčko distriktu ubrzo obavijestiti javnost o ovoj nesreći.
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U padu helikoptera kod Brčkog poginule tri osobe, 12 povrijeđeno
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