Snimljen momenat pada helikoptera kod Brčkog: Počeo da se okreće u vazduhu, više mrtvih

Autor:ATV redakcija
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Sve tri osobe su poginule u padu helikoptera EUFOR-a u mjestu Gorice kod Brčkog, a 12 osoba je povrijeđeno.
Kako piše Kliks, sve osobe su italijanski državljani.
Hronika
Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera EUFOR-a su državljani Italije
Direktor JZU "Zdravstveni centar Brčko" Jasmin Mehanović ranije je za Klix.ba potvrdio da je jedna od povrijeđenih osoba životno ugrožena i da će vjerovatno biti prevezena u UKC Tuzla.
Hronika
U padu helikoptera kod Brčkog poginule tri osobe, 12 povrijeđeno
Prema riječima očevidaca, helikopter je prvo počeo da se okreće u vazduhu prije pada.
🇧🇦🇮🇹 The video shows the moment an Italian CH-47 Chinook crashed in BiH. This is the most serious accident linked to the EUFOR Althea mission in Bosnia and Herzegovina since 2008 when a Macedonian helicopter crashed, resulting in the deaths of all 11 passengers and crew members. https://t.co/DVjKvm7Us1— GOLDZEN 🇧🇦 (@GOLDZEN3) October 29, 2026
Na mjesto nesreće odmah su stigli Policija Brčko distrikta, vatrogasci i hitna pomoć, a šire područje je osigurano.
Iz EUFOR-a su potvrdili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije na području Brčkog i da se srušila jedna od njihovih letjelica. Kako su naveli, nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila, a nema ni povrijeđenih civila.
Hronika
Srušio se helikopter EUFOR-a kod Brčkog, tri osobe poginule
Građane su pozvali da "izbjegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale".
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