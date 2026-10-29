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Snimljen momenat pada helikoptera kod Brčkog: Počeo da se okreće u vazduhu, više mrtvih

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29.10.2026 18:33

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Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих
Foto: Envato/travelarium

Sve tri osobe su poginule u padu helikoptera EUFOR-a u mjestu Gorice kod Brčkog, a 12 osoba je povrijeđeno.

Kako piše Kliks, sve osobe su italijanski državljani.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Hronika

Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera EUFOR-a su državljani Italije

Direktor JZU "Zdravstveni centar Brčko" Jasmin Mehanović ranije je za Klix.ba potvrdio da je jedna od povrijeđenih osoba životno ugrožena i da će vjerovatno biti prevezena u UKC Tuzla.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Hronika

U padu helikoptera kod Brčkog poginule tri osobe, 12 povrijeđeno

Prema riječima očevidaca, helikopter je prvo počeo da se okreće u vazduhu prije pada.

Na mjesto nesreće odmah su stigli Policija Brčko distrikta, vatrogasci i hitna pomoć, a šire područje je osigurano.

Iz EUFOR-a su potvrdili da se nesreća dogodila tokom rutinske operacije na području Brčkog i da se srušila jedna od njihovih letjelica. Kako su naveli, nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila, a nema ni povrijeđenih civila.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Hronika

Srušio se helikopter EUFOR-a kod Brčkog, tri osobe poginule

Građane su pozvali da "izbjegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale".

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Pao helikopter Brčko EUFOR

Helikopter

Brčko distrikt

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