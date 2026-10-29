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Preminuo još jedan povrijeđeni u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog

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29.10.2026 19:09

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Преминуо још један повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког
Foto: Klix.ba

Helikopter se srušio danas oko 16 časova. EUFOR navodi da se to desilo tokom rutinske operacije na području Brčkog. Tri osobe poginule su na mjestu nesreće, a 12 ih je povrijeđeno. Svi poginuli i povrijeđeni su italijanski državljani.

Пао хеликоптер ЕУФОР

Hronika

Svi poginuli i povrijeđeni u padu helikoptera EUFOR-a su državljani Italije

Direktor JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Jasmin Mehanović ranije je za Kliks.ba potvrdio da je jedna od povrijeđenih osoba životno ugrožena i da će vjerovatno biti prebačena u UKC Tuzla. Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić izjavio je za RTRS da je među povrijeđenima nekoliko osoba u kritičnom stanju. Rekao je da su svi zbrinuti u lokalnoj bolnici, a zatim se prevoze u medicinske ustanove u okruženju.

sinisa milic

Hronika

Milić: Vatrogasci će dežurati cijelu noć kod srušenog helikoptera zbog izlivenog kerozina

Uzrok pada još nepoznat

EUFOR je saopštio da je u toku detaljna istraga koja treba da utvrdi sve okolnosti i uzroke nesreće. Više informacija objaviće kada se utvrde činjenice. Prema riječima očevidaca, helikopter je prije pada letio nisko i nekoliko puta se okrenuo u vazduhu.

„EUFOR može potvrditi da se danas tokom rutinske operacije na području Brčkog dogodila nesreća u kojoj se srušila jedna od njegovih letjelica“, naveli su iz ove misije. Dodali su da nisu oštećeni civilna infrastruktura, imovina ni vozila te da nema povrijeđenih civila.

Пао хеликоптер ЕУФОР

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Oglasio se EUFOR-a o padu helikoptera kod Brčkog

Milić je naveo da je helikopter pao na nenaseljeno područje, nedaleko od prvih kuća u naselju Gorice. Vatrogasci će cijelu noć dežurati na mjestu pada zbog izlivenog kerozina, kako bi spriječili eventualni požar ili eksploziju.

„Činuk“ u BiH od januara

Prema medijskim izvještajima, srušena letjelica je transportni helikopter CH-47 „Činuk“. Prema podacima italijanskog Ministarstva odbrane, odred avijacije italijanske vojske iz 4. puka „Altair“ u EUFOR-u je od januara 2026. godine. Odred koristi višenamjenske helikoptere AB-205 i srednje transportne helikoptere CH-47F za prevoz, izvlačenje ljudi i medicinsku evakuaciju.

(Kliks)

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