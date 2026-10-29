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Iz skladišta OS BiH nestalo više goriva nego što se sumnjalo

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29.10.2026 19:32

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Из складишта ОС БиХ нестало више горива него што се сумњало
Foto: ATV

Pisanja ATV-a o nestanku goriva iz skladišta Oružanih snaga BiH su potvrđena. Uz malu ispravku. Nije nestalo 150 tona, koliko se sumnjalo, već 190 tona, koliko je utvrdila Komisija Ministarstva odbrane BiH.

Ministar Zukan Helez, poručio je da će najstrože kazniti krivce, osim ako gorivo nije iscurilo kroz pukotine u starim cisternama.

Iz skladišta OS BiH Stojkovići kod Novog Travnika nestalo je 226.000 litara dizela ili 7-8 cisterni ili 190 tona, a ako bismo to preračunali po današnjoj maloprodajnoj cijeni goriva, iznosilo bi 870.000 KM. Ove navode za ATV potvrdio je zamjenik ministra odbrane, Aleksandar Goganović.

aleksandar goganovic

BiH

Goganović potvrdio za ATV: Izvještaj o nestanku goriva je zvaničan dokument OS BiH

S druge strane, ministar Zukan Helez na naše pozive, a koje smo nekoliko puta uputili na njegovu adresu, nije odgovarao. Za druge medije je poručio, da ne bi prejudicirao, da li se radi o ekološkoj katastrofi ili krađi.

„To su velike podzemne cisterne i prilično su stare. Da li je negdje došlo do pukotine? Ne želim izlaziti u javnost dok se sve ne utvrdi. Svi oni koji budu učestvovali u tome, ako bude otuđenje, krađa ili bilo šta drugo, biće drastično kažnjen i krivično će odgovarati, tu nema nikakve dileme. Biće otpušten iz službe ukoliko se to potvrdi“, naveo je Helez.

ОС БиХ

BiH

Potvrđeno pisanje ATV-a: Nestalo 226.000 litara goriva iz skladišta OS BiH

Komisija ministarstva odbrane BiH potvrdila je da je iz skladišta u Stojkovićima kod Novog Travnika nestalo više goriva nego što se prvobitno pretpostavljalo. U izvještaju u koji ATV ima uvid, navela je da se u knjigama vodilo 364.469 litara Dizela 5, a da su u skladištu pronađena 144.574 litra. Dok se na stanju vodilo 724 litra dizela 4 u skladištu nije pronađen niti jeda litar.

Iz Tužilaštva BiH se nisu oglašavali a iz Kantonalnog tužilaštva u Novom Travniku za ATV kažu da slučaj nije kod njih.

„U vezi sa nestankom goriva iz skladišta OS BiH u Novom Travniku, obavještavamo Vas da u Kantonalnom tužilaštvu Srednjobosanskog kantona nema formiranih predmeta povodom predmetnog događaja“, navode oni.

OS BiH našle su se se u centru skandala 24. septembra ove godine, a nakon što je ATV objavio vijest o velikom manjku goriva u skladištu OS BiH.

Podsjećanja radi, ovo nije prva krađa u OS BiH. Do sada su se krali pištolji, municija, mitraljezi, haubice pa čak i rakete.

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Tagovi :

Oružane snage BiH

Krađa

gorivo

Zukan Helez

Tužilaštvo BiH

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