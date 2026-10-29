Zasjedala grupa za rješavanje problema prevoznika; Rješenja nema

Nemamo dobre vijesti. Poručio je to ministar transporta i komunikacija u SM BiH Edin Forto, misleći na probleme prevoznika u BiH koji traju duže od godinu dana.

Sada, u tehničkom mandatu kaže da institucije treba da se probude, očigledno ne misleći sam na sebe. I nakon šestog sastanka radne grupe za rješavanje problema vozača u Šengenu, rješenja nema. Po ko zna koji put čulo se da ovaj problem treba da se tretira kao kriza.

„Činjenica da nemamo danas za blokiranje granice ili proteste prevoznika, ne znači da ovo nije ozbiljna kriza. Moramo u narednom periodu učiniti sve što je u našoj moći da omogućimo da rade transport na način na koji su danas radili. Inče ako se veliki broj, ako se ovaj egzodus nastavi, moja procjena je da će doći do značajnog poskupljenja transportnih troškova i troškova života“, rekao je ministar transporta i komunikacija u Savjetu ministara BiH, Edin Forto.

Seoba i iseljavanje, tako prevoznici ocjenjuju rad ministra Edina Forte u protekle četiri godine. 1000 voznih jedinica preseljeno je u Hrvatsku, potvrdio je za ATV Velibor Peulić. To je, kaže bilo jedino rješenje. Na to su bili primorani jer u nadležnom ministarstvu nije bilo sluha.

„Za nekih tri nedjelje očekujemo prve D vize za prelazak. To će značiti da prevoznici koji su u BiH, bilo da su u Republici Srpskoj ili FBiH moći će da obavljaju te kratke lance snabdijevanja na relaciji BiH-Hrvatska. To će značiti da će daljinski transport završavati recimo u Slavoniji, na koridoru 5 C, koridor koji će se naslanjati na naše granične prelaze i to u finansijskom smislu znači da će ekstra zarada biti u Republici Hrvatskoj“, rekao je glavni koordinator Konzorcijuma "Logistika BiH" Velibor Peulić

Sa iseljavanjem voznih jedinica u Hrvatsku i druge zemlje regiona stižu i novi problemi. Sele se i njihove porodice. Već 30 odsto kapaciteta napustilo je BiH.Traže da se pokrenu procedure za rješavanje D viza od zemalja EU.

„Poseban akcenat smo stavili da se prema određenim zemljama kao što su Njemačka, Slovenija, Austrija, Italija i Mađarska, to su zemlje sa kojima imamo najveću robnu razmjenu da se po hitnoj proceduri pokrene inicijativa rješavanja bilateralnih izdavanja viza, odnosno kao što je to uradila Hrvatska“, rekao je predstavnik Konzorcijuma "Logistika", Zijad Šarić.

Kilometri se gomilaju a rješenje je na čekanju. Za problem 90/180, odnosno ograničenje boravka vozača iz BiH u zemljama Šengenskog prostora na 90 dana u periodu od 180 dana na koji prevoznici upozoravaju duže od godinu dana znaju i ptice na grani. To pitanje još se nije pokrenulo sa mrtve tačke pa po ko zna koji put očekuju od Savjeta ministara BiH da pronađu prelazna rješenja jer su prema svemu sudeći, prepušteni sami sebi.