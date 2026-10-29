Provjerite imate li ove igračke: Povučene su sa tržišta BiH

Sa tržišta BiH povučeni su dječija hodalica iz Kine zbog rizika od povrede i igračka drveni brodić za povlačenje sa motoričkom petljom "Goki" jer može doći do davljenja djece mlađe od tri godine, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o hodalici sa oznakom R-1018-1, koja nema odgovarajuću visinu sjedišta i zaštitu od pada niz stepenice.

Proizvod se zbog toga može sklopiti ili dijete pasti niz stepenice tokom upotrebe, što može dovesti do povreda, a, osim toga, nedostaju informacije o proizvodu, oznake i uputstva za upotrebu.

Proizvod ne ispunjava zahtjeve propisane Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda i standardom BAS EN 1273+A1:2025.

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Kod drvenog brodića za povlačenje s motoričkom petljom "Goki", čija je zemlja porijekla nepoznata, utvrđeno je da uzica na proizvodu premašuje maksimalnu dozvoljenu dužinu od 80 centimetara, što predstavlja opasnost od davljenja kod djece mlađe od tri godine.

Potrošačima koji posjeduju ove proizvode preporučuje se da ih odmah prestanu upotrebljavati i vrate u trgovinu maloprodaje.