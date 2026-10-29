Kancelarija za međunarodnu saradnju: Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

Autor:ATV redakcija
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Duboko smo potreseni tragičnom nesrećom helikoptera EUFOR-a kod Brčkog. Republika Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika italijanskog kontingenta, Republici Italiji i Misiji EUFOR-a, saopšteno je iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.
"Povrijeđenima želimo brz i potpun oporavak. U ovim teškim trenucima naše misli su uz njihove porodice i italijanski narod", istakli su.
Duboko smo potreseni tragičnom nesrećom helikoptera EUFOR-a kod Brčkog.
Republika Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika italijanskog kontingenta, Republici Italiji i Misiji EUFOR-a. 1/2— Diplomatija Republike Srpske (@diplomatijaars) October 29, 2026
Navode da sve nadležne službe Republike Srpske stoje na raspolaganju za pružanje svake potrebne pomoći i podrške.
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