Kancelarija za međunarodnu saradnju: Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

Duboko smo potreseni tragičnom nesrećom helikoptera EUFOR-a kod Brčkog. Republika Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika italijanskog kontingenta, Republici Italiji i Misiji EUFOR-a, saopšteno je iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Povrijeđenima želimo brz i potpun oporavak. U ovim teškim trenucima naše misli su uz njihove porodice i italijanski narod", istakli su.

Duboko smo potreseni tragičnom nesrećom helikoptera EUFOR-a kod Brčkog. Republika Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika italijanskog kontingenta, Republici Italiji i Misiji EUFOR-a. 1/2 — Diplomatija Republike Srpske (@diplomatijaars) October 29, 2026

Navode da sve nadležne službe Republike Srpske stoje na raspolaganju za pružanje svake potrebne pomoći i podrške.