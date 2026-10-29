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Kancelarija za međunarodnu saradnju: Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

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29.10.2026 20:24

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Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске
Foto: Kancelarija za međunarodnu saradnju

Duboko smo potreseni tragičnom nesrećom helikoptera EUFOR-a kod Brčkog. Republika Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika italijanskog kontingenta, Republici Italiji i Misiji EUFOR-a, saopšteno je iz Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske.

"Povrijeđenima želimo brz i potpun oporavak. U ovim teškim trenucima naše misli su uz njihove porodice i italijanski narod", istakli su.

Navode da sve nadležne službe Republike Srpske stoje na raspolaganju za pružanje svake potrebne pomoći i podrške.

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Kancelarija za međunarodnu saradnju

Pao helikopter Brčko EUFOR

EUFOR

Saučešće

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