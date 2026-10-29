Minić: Saradnja sa svima koji imaju ideje za dalji napredak Srpske

Novoizabrani predsjednik Republike Srpske Savo Minić izjavio je večeras da je spreman da sarađuje sa svima koji imaju ideje za dalji razvoj Srpske, te pozvao na zajedništvo.

"Svi ljudi su dobrodošli, imamo četiri godine pred nama. Ne treba da se dijelimo po bilo čemu, nego da budemo u zajedništvu", rekao je Minić u Pisarima kod Šamca, gdje mu je nekoliko stotina mještana priredilo doček.

On je istakao da ne želi da kaže nijednu ružnu riječ za svoje političke protivnike, kao što nije činio ni u kampanji, te da želi da se prevaziđu svi antagonizmi.

"Iako imaju drugo političko opredjeljenje, oni pripadaju mom narodu. Mislim da će kada budu vidjeli šta je urađeno promjeniti mišljenje", rekao je Minić.

Minić je zahvalio sugrađanima za podršku na izborima, te istakao da mu je jako bitno to što su ga podržali ljudi sa kojima je odrastao i išao u školu.

On je pozvao mještane njegovog rodnog sela Pisari da pripreme projekte, te istakao da će pomoći u njihovoj realizaciji.

Minić je istakao da će na proljeće u Pisarima biti rekonstruisana kapela koju je, kako kaže, nagrizao zub vremena.

Koordinator SNSD-a za Pisare Gavro Kurešević rekao je da je Vlada Republike Srpske uložila više od 400.000 KM u infrastrukturne projekte u Pisarima, gdje je asfaltirano 2,2 kilometra puta.

"Ponosni smo što iz naše mjesne zajednice dolazi predsjednik Republike Srpske", rekao je Kurešević, a prenosi Srna.