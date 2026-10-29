Dodik: Srpska je svim srcem uz porodice poginulih i povrijeđenih

"Postoji posebna veza između Italijana i Srba iz Republike Srpske koja seže mnogo dalje nego što većina ljudi zna. Kada je 1875. godine planula Nevesinjska puška i zapalila Hercegovački ustanak, veliki Đuzepe Garibaldi nije ostao nijem. Poslao je svoje ljude - garibaldince, mladiće koji su se borili za ujedinjenje Italije, a onda došli da se bore na našoj strani. Došli su u Hercegovinu, uz ustanike, uz vojvodu Miću Ljubibratića, i svojim prisustvom dali nešto što se ne zaboravlja - živote za slobodu u borbi u kojoj su bili uz srpske mladiće", naveo je Dodik na Iksu te dodao:

S tugom sam primio vijest o stradanju italijanskih pripadnika EUFOR-a u helikopterskoj nesreći kod Brčkog. Izražavam najiskrenije saučešće porodicama poginulih, a povrijeđenima želim što brži oporavak. Postoji posebna veza između Italijana i Srba iz Republike Srpske koja seže mnogo dalje nego što većina ljudi zna. Kada je 1875. godine planula Nevesinjska puška i zapalila Hercegovački ustanak, veliki Đuzepe Garibaldi nije ostao nijem. Poslao je svoje ljude - garibaldince, mladiće koji su se borili za ujedinjenje Italije, a onda došli da se bore na našoj strani. Došli su u Hercegovinu, uz ustanike, uz vojvodu Miću Ljubibratića, i svojim prisustvom dali nešto što se ne zaboravlja - živote za slobodu u borbi u kojoj su bili uz srpske mladiće. Republika Srpska je svim srcem uz porodice poginulih i povrijeđenih. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 29, 2026

"Republika Srpska je svim srcem uz porodice poginulih i povrijeđenih".