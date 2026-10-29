Karan: Građani Srpske saosjećaju sa porodicama stradalih

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio vijest o tragičnoj helikopterskoj nesreći kod Brčkog.
"U ime građana Republike Srpske i u svoje ime, porodicama nastradalih i komandantu EUFOR-a upućujem izraze najdubljeg saučešća", naglasio je Karan.
Predsjednik Republike je naglasio da se u ovim teškim trenucima građani Srpske iskreno saosjećaju sa porodicama koje su izgubile svoje najmilije, a povrijeđenima žele brz i uspješan oporavak.
Četiri italijanska pripadnika EUFOR-a su poginula, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera u brčanskom naselju Gorice.
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