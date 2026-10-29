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Karan: Građani Srpske saosjećaju sa porodicama stradalih

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29.10.2026 21:01

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Foto: ATV

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primio vijest o tragičnoj helikopterskoj nesreći kod Brčkog.

"U ime građana Republike Srpske i u svoje ime, porodicama nastradalih i komandantu EUFOR-a upućujem izraze najdubljeg saučešća", naglasio je Karan.

Predsjednik Republike je naglasio da se u ovim teškim trenucima građani Srpske iskreno saosjećaju sa porodicama koje su izgubile svoje najmilije, a povrijeđenima žele brz i uspješan oporavak.

Četiri italijanska pripadnika EUFOR-a su poginula, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera u brčanskom naselju Gorice.

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Siniša Karan

Pao helikopter Brčko EUFOR

Republika Srpska

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