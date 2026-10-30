Budimir: Saučešće misiji EUFORA, na raspolaganju smo za podršku i pomoć

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izrazio je saučešće komandantu Eufora u BiH Mauriciju Frondi, povodom pogibije italijanskih vojnika u helikopterskoj nesreći kod Brčkog, te istakao da MUP Srpske izražava punu solidarnost sa tom misijom i na raspolaganju je za podršku i pomoć.

"Svjesni smo da vojni poziv, u svojoj suštini, podrazumijeva spremnost na suočavanje sa brojnim rizicima i izazovima, ali i da nijedna profesionalna dužnost ne može umanjiti težinu gubitka ljudskog života", istakao je Budimir.

On je naglasio da je MUP Republike Srpske na raspolaganju za podršku i pomoć, u uvjerenju da su solidarnost, međusobno razumijevanje i spremnost da ljudi budu jedni uz druge od posebnog značaja upravo u ovakvim trenucima.

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"Sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primili smo vijest o nesreći u kojoj su stradali i povrijeđeni pripadnici snaga Eufora u BiH. Upućujem izraze najdubljeg saučešća Misiji Eufora u BiH, matičnim vojnim snagama stradalih pripadnika, kao i njihovim porodicama, koje se suočavaju sa nenadoknadivim gubitkom", naveo je Budimir u telegramu.

On je povrijeđenim pripadnicima Eufora poželio uspješan oporavak i što skorije ozdravljenje.

Eufor je sinoć saopštio da su u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno.

(SRNA)