Logo

Budimir: Saučešće misiji EUFORA, na raspolaganju smo za podršku i pomoć

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
30.10.2026 09:08

Komentari:

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izrazio je saučešće komandantu Eufora u BiH Mauriciju Frondi, povodom pogibije italijanskih vojnika u helikopterskoj nesreći kod Brčkog, te istakao da MUP Srpske izražava punu solidarnost sa tom misijom i na raspolaganju je za podršku i pomoć.

"Svjesni smo da vojni poziv, u svojoj suštini, podrazumijeva spremnost na suočavanje sa brojnim rizicima i izazovima, ali i da nijedna profesionalna dužnost ne može umanjiti težinu gubitka ljudskog života", istakao je Budimir.

On je naglasio da je MUP Republike Srpske na raspolaganju za podršku i pomoć, u uvjerenju da su solidarnost, međusobno razumijevanje i spremnost da ljudi budu jedni uz druge od posebnog značaja upravo u ovakvim trenucima.

Брчко

Gradovi i opštine

Brčko proglasilo Dan žalosti

"Sa dubokom tugom i iskrenim žaljenjem primili smo vijest o nesreći u kojoj su stradali i povrijeđeni pripadnici snaga Eufora u BiH. Upućujem izraze najdubljeg saučešća Misiji Eufora u BiH, matičnim vojnim snagama stradalih pripadnika, kao i njihovim porodicama, koje se suočavaju sa nenadoknadivim gubitkom", naveo je Budimir u telegramu.

On je povrijeđenim pripadnicima Eufora poželio uspješan oporavak i što skorije ozdravljenje.

Eufor je sinoć saopštio da su u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željko Budimir

Pao helikopter Brčko EUFOR

EUFOR

pad helikoptera

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Građani Srpske saosjećaju sa porodicama stradalih

13 h

0
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије

Republika Srpska

Dodik: Srpska je svim srcem uz porodice poginulih i povrijeđenih

14 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Naše misli su uz sve koji su izgubili svoje najmilije

14 h

0
Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске

Republika Srpska

Kancelarija za međunarodnu saradnju: Srpska izražava iskreno saučešće porodicama poginulih pripadnika EUFOR-a

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima