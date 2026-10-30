Šeranić: Kapaciteti zdravstvenog sistema Srpske na raspolaganju Brčkom

Autor:ATV redakcija
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Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je stavio na raspolaganje zdravstvene kapacitete Srpske kolegama u Brčkom, ukoliko bude potrebe za premještanjem pacijenata povrijeđenih u padu italijanskog helikoptera.
Šeranić je rekao da je danas razgovarao sa gradonačelnikom Brčkog Sinišom Milićem kako bi se informisao o zdravstvenom stanju povrijeđenih koji su smješteni u brčanskoj bolnici.
"Devet pacijenata trenutno je u Brčkom, a dvoje je upućeno u Tuzlu, tako da su naši kapaciteti na raspolaganju kolegama u Brčkom i iz Italije", naveo je Šeranić.
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On je izrazio saučešće porodicama pripadnika italijanskog garnizona EUFOR-a u BiH koji su izgubili život u padu helikoptera.
EUFOR je saopštio da su u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula dva pripadnika Oružanih snaga Italije i dva pripadnika Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno.
(SRNA)
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