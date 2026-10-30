Dodik sa rukovodstvom prnjavorskog SNSD-a: Nastavljamo bez izgovora i bez odustajanja

Sastanku su prisustvovali i Željka Cvijanović, Savo Minić i Željko Budimir.

"Razgovarali smo o svemu što je za nama i o svemu što je pred nama – o rezultatima, o organizaciji, ali najviše o konkretnim stvarima koje ljudi u svakoj opštini osjećaju svakog dana. Prnjavor, isto koliko i Banjaluka, i svaki grad i svako selo u Republici Srpskoj, nosi istu težinu", ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Dodaje da nema razvoja koji je dovršen – ima samo posla koji nas čeka i ljudi koji od nas očekuju rezultat.

"Ostajemo posvećeni daljem napretku Republike Srpske i svake opštine i grada u njoj, bez izuzetka, bez izgovora i bez odustajanja", navodi Dodik.