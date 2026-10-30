Dodik sa rukovodstvom prnjavorskog SNSD-a: Nastavljamo bez izgovora i bez odustajanja

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a sastao se sa rukovodstvom Gradskog odbora SNSD-a Prnjavor.
Sastanku su prisustvovali i Željka Cvijanović, Savo Minić i Željko Budimir.
"Razgovarali smo o svemu što je za nama i o svemu što je pred nama – o rezultatima, o organizaciji, ali najviše o konkretnim stvarima koje ljudi u svakoj opštini osjećaju svakog dana. Prnjavor, isto koliko i Banjaluka, i svaki grad i svako selo u Republici Srpskoj, nosi istu težinu", ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Dodaje da nema razvoja koji je dovršen – ima samo posla koji nas čeka i ljudi koji od nas očekuju rezultat.
"Ostajemo posvećeni daljem napretku Republike Srpske i svake opštine i grada u njoj, bez izuzetka, bez izgovora i bez odustajanja", navodi Dodik.
Sastanak s rukovodstvom Gradskog odbora SNSD-a Prnjavor. Razgovarali smo o svemu što je za nama i o svemu što je pred nama - o rezultatima, o organizaciji, ali najviše o konkretnim stvarima koje ljudi u svakoj opštini osjećaju svakog dana.
Sastanku su prisustvovali Željka Cvijanović @Cvijanovic_Z , Savo Minić @minic_savo i Željko Budimir.
Prnjavor, isto koliko i Banjaluka, i svaki grad i svako selo u Republici Srpskoj, nosi istu težinu. Nema razvoja koji je dovršen - ima samo posla koji nas čeka i ljudi koji od nas očekuju rezultat.
Ostajemo posvećeni daljem napretku Republike Srpske i svake opštine i grada u njoj, bez izuzetka, bez izgovora i bez odustajanja.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 30, 2026
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