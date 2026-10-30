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Svekru i svekrvi poslužila otrovne gljive

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30.10.2026 13:36

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Крупни план кестењастог вргања који расте на маховином прекривеном шумском тлу.
Foto: merwak. raw/Pexels

Australijanki Erin Paterson (52), osuđenoj za ubistvo tri osobe otrovnim pečurkama, apelacioni sud je odbacio žalbu i zaključio da su njeni zločini toliko hladnokrvni i proračunati da ne bi trebalo da ima mogućnost uslovnog otpusta.

Paterson je prošlog jula osuđena na tri doživotne kazne zatvora zbog ubistva roditelja svog "otuđenog" supruga i njegove tetke, kojima je u julu 2023. godine poslužila govedinu Velington sa otrovnim pečurkama, prenio je CNN.

Osuđena je i na 25 godina zatvora zbog pokušaja ubistva četvrtog gosta, lokalnog pastora koji je preživio nakon višenedjeljnog liječenja u bolnici.

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Prvobitnom presudom određeno je da mora da odsluži najmanje 33 godine zatvora prije nego što stekne pravo da traži uslovni otpust.

Međutim, troje sudija apelacionog suda zaključilo je da je riječ o izuzetno teškim zločinima, počinjenim uz pažljivo planiranje i niz obmana, zbog čega je ukinut period bez prava na uslovni otpust.

Patersonini advokati iznijeli su sedam osnova za žalbu, tražeći novo suđenje.

Sud je odbacio njihove prigovore na način izolacije porotnika tokom suđenja, kao i na prihvatljivost pojedinih dokaza, uključujući podatke sa mobilnog telefona koji su je povezivali sa mjestom na kojem su pronađene otrovne pečurke, prenio je CNN.

Paterson je tvrdila da je pečurke slučajno dodala u obrok, dok je porota zaključila da ih je namjerno sakupila i pripremila za ubistva.

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Tužilaštvo je navelo da ih je sušila u dehidratoru koji je bacila nekoliko dana nakon ručka.

Na porodičnom ručku u njenoj kući u julu 2023. godine otrovani su Don i Gejl Paterson, Heder Vilkinson i njen suprug Ijan.

Troje gostiju je preminulo, dok je Ijan Vilkinson preživio.

Apelacioni sud ocijenio je da su ubistva predstavljala "okrutno kršenje povjerenja".

Paterson nije pokazala emocije dok je putem video-linka iz zatvora pratila izricanje odluke.

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Ubistvo

Trovanje

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