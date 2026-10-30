Susret koji će pamtiti: Ogromna bijela ajkula prišla surferu s leđa

Džoel Hendriks surfovao je 35 godina, a da nikada nije vidio ajkulu. Zbog toga se sa sinom često šalio da ta praistorijska stvorenja možda uopšte ne postoje.

Međutim, nedavno je doživio susret koji će dugo pamtiti. Dok je surfovao kod okeana na kalifornijskoj obali, približila mu se ogromna velika bijela ajkula i poprskala ga repom.

"Ajkula me je upravo malo poprskala", našalio se Hendriks nakon susreta.

Velika bijela ajkula pojavila se oko 10.30 u blizini avenije Pir, gd‌je je u moru bila grupa surfera.

Susret je dronom snimio lokalni surfer Dejvid Stajner, koji na Instagram profilu redovno objavljuje snimke ajkula.

Njegovi video-snimci već su nekoliko puta privukli veliku pažnju, a ovaj snimak je do sada prikupio više od 50.000 pregleda.

Hendriks je ispričao da je prvo primijetio dron koji je letio tridesetak metara od njega, na visini od svega tri metra iznad mora. Budući da poznaje Stajnera, pretpostavio je da dron snima neku morsku životinju u blizini.

"Nisam se plašio. U početku sam bio više radoznao. Nisam znao koliko je životinja velika ni o čemu se tačno radi. Nisam čak bio ni potpuno siguran da je ajkula", ispričao je Hendriks, prenosi Majami herald.

Ubrzo je otprilike dva metra iza sebe ugledao sjenku, a zatim i peraje koje je izronilo iz mora.

"To me je iznenadilo. Kad je doplivala iza moje daske, pomislio sam: 'Vau, ovo je stvarno velika riba'", prisjetio se.

Procijenio je da je ajkula bila duga između četiri i pet metara, znatno duža od njegove daske za surfovanje. Životinja je zatim naglo promijenila smjer, poprskala ga repom i nastavila da pliva, prenosi Indeks.

Da li se surfer plaši ponovnog ulaska u more?

"Nisam imao vremena za paniku. Samo sam pomislio da više ne želim da budem tamo", rekao je Hendriks.

Ajkula se udaljila od grupe surfera i nestala u morskoj pjeni, a jedan od njih zamalo je daskom prešao preko nje. Hendriks se potom okrenuo i krenuo prema obali.

Uprkos neobičnom susretu, kaže da se ne plaši da ponovo uđe u more. Već sljedećeg dana planirao je da ponovo surfuje, možda nešto bliže pristaništu Pizmo Bič.

"Ne brine me povratak u more. Svi mi duboko u sebi znamo da su ajkule uvijek negd‌je u blizini", rekao je.

Dodao je da su mu upravo Stajnerovi snimci pomogli da se osjeća sigurnije jer pokazuju kako ajkule često plivaju u blizini surfera, a da ih pritom ne diraju.

"Ljudi ih uglavnom ne zanimaju. Samo plivaju unaokolo i gledaju svoja posla", objasnio je.

Hendriks je naglasio da ajkuli ne želi ništa loše. Svjestan je da je okean njen prirodni dom, a da su ljudi tamo samo gosti.

"Mi smo ovd‌je samo u posjeti. Većina nas zahvalna je što uopšte imamo priliku da budemo u moru i uživamo u nevjerovatnom mjestu u kojem živimo", zaključio je.