Kim pokazao novi stelt dron: Sjeverna Koreja sprema moćno tajno oružje

Sjeverna Koreja prikazala je potpuno novu bespilotnu letjelicu koja bi mogla da označi početak ozbiljne modernizacije njene zastarjele borbene avijacije.

Pored poznatih izviđačkih i udarnih dronova, pojavio se znatno drugačiji avion bez klasičnog repa, sa konstrukcijom karakterističnom za savremene letjelice smanjene radarske uočljivosti. Oznaka i tehničke karakteristike ovog modela zasad nisu objavljene.

Pjongjang je godinama ulagao ogromna sredstva u balističke rakete, dok su njegove vazduhoplovne snage uglavnom ostale oslonjene na sovjetske lovce MiG-21, MiG-23 i MiG-29. Razvoj velikih bespilotnih letjelica sada otvara drugačiji put koji ne zahtjeva stvaranje potpuno nove generacije pilotiranih lovaca.

Misteriozno leteće krilo u centru pažnje

Nova letjelica predstavljena je 29. oktobra na izložbi „Razvoj tehnologije bespilotnih letjelica 2026”, koju je posjetio sjevernokorejski lider Kim Džong Un. Na fotografijama tamošnjih državnih medija vidi se konstrukcija letećeg krila čija aerodinamička konfiguracija omogućava smanjenje radarskog odraza uklanjanjem klasičnih vertikalnih i horizontalnih repnih površina.

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Takvo rješenje koriste američki B-2, budući B-21, kao i više eksperimentalnih bespilotnih borbenih aviona. Međutim, stvarne stelt sposobnosti zavise i od oblikovanja usisnika, izduvnog sistema, materijala i načina nošenja naoružanja. Pjongjang nije objavio podatke o dimenzijama, motorima, nosivosti niti rezultatima probnih letova nove platforme.

Moguća namjena obuhvata izviđanje i napade na ciljeve iza linije fronta, posebno ukoliko konstrukcija omogućava unutrašnje nošenje vođenog naoružanja. Za sada je poznat samo njen spoljašnji izgled, pa predstavljanje prototipa ne znači da je letjelica već spremna za borbenu upotrebu.

Od američkih uzora do sopstvene porodice dronova

Pored novog modela predstavljeni su Saetbjol-4 i Saetbjol-9, koje je Sjeverna Koreja prvi put javno pokazala 2023. godine. Prvi je veliki izviđački avion sličan američkom RQ-4 Global Hawk, dok drugi podsjeća na naoružani MQ-9 Reaper.

Pjongjang je već u septembru prikazao proizvodne pogone i proširenje programa Saetbjol-4 i Saetbjol-9. Razvoj sada obuhvata tri različite kategorije: velike izviđačke platforme, naoružane dronove dugog trajanja leta i novu konstrukciju smanjene radarske uočljivosti.

Kim traži vještačku inteligenciju i masovnu proizvodnju

Sjevernokorejski lider zatražio je ostvarivanje „apsolutne superiornosti” u tehnologiji bespilotnih sistema, uz brži razvoj vještačke inteligencije i automatizovanog upravljanja. Na izložbi su prikazani i brojni FPV dronovi, čija se masovna upotreba pokazala posebno značajnom tokom rata u Ukrajini.

Saradnja sa Rusijom omogućila je sjevernokorejskim vojnicima neposredno upoznavanje sa taktikom bespilotnog ratovanja, elektronskim ometanjem i primjenom dronova u koordinaciji sa artiljerijom. Takvo iskustvo važno je i za razvoj domaćih konstrukcija, naročito kada je riječ o povezivanju izviđanja i preciznih udara.

Dronovi gađali makete Abramsa, raketna artiljerija ispalila salvu

Tokom demonstracije prikazani su napadi jednokratnim udarnim dronovima na makete južnokorejskih položaja i američkih tenkova M1 Abrams. Višenamjenske bespilotne letjelice lansirale su rakete vazduh-zemlja, dok je KCNA saopštila da su svi predviđeni ciljevi pogođeni.

Istovremeno je izvršeno gađanje raketnom artiljerijom KN-25 kalibra 600 milimetara, koju Pjongjang povezuje i sa mogućnošću upotrebe taktičkih nuklearnih bojevih glava. Južnokorejska vojska registrovala je približno deset projektila lansiranih iz oblasti Vonsana, koji su preletjeli oko 250 kilometara prema Japanskom moru.

Demonstracija je tako povezala velike bespilotne avione, manje udarne dronove, krstareće rakete i dalekometnu raketnu artiljeriju. Novi leteći krilni dron ostao je bez javno objavljenih specifikacija, dok su ostali sistemi pokazani i tokom stvarnih gađanja, prenosi Oružjeonlajn.